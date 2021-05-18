Финляндия сократила импорт нефти РФ из-за перехода на «зеленую» энергетику

Хельсинки, 18 мая. Один из крупнейших импортеров российской нефти — Финляндия, резко сократила импорт сырья. Закупки сократились на 25% в первом квартале 2021 года.

Импорт российской нефти марки Urals снизился до 0,4 миллиона тонн в апреле 2021 года. Эта цифра на 63% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период в прошлом году. В годовом выражении, объем закупок составил 2,1 миллиона тонн, передает Reuters со ссылкой на платформу Refinitiv Eikon.

Крупный нефтепереработчик Финляндии Neste Oil закупал черное золото преимущественно из России, но сейчас компания намерена перестроить заводы под возобновляемые, «зеленые» энергоносители. Снижение импорта со стороны Финляндии может сказаться на стоимости Urals.

В России отмечается не только сокращение закупок нефти со стороны других стран, но и уменьшение нефтедобычи. Так компания «Лукойл» по итогам первого квартала 2021 года смогла добыть около 18,8 миллиона тонн черного золота.