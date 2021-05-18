Взыскание долгов в России — наведен ли порядок, расскажут в «Патриоте»

Во вторник, 18 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг члена Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Юрия Баринова. Тема брифинга: «Права и обязанности должников и коллекторов».

Коллекторы, работающие по агентской схеме над взысканием долгов в пользу банков, получили в 2020 году рекордную сумму проблемных долгов россиян — 582 млрд рублей. Это максимальный показатель с 2013 года, когда Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) начала вести подобную статистику. Этот рекорд фиксирует рост задолженности, с которой банки не в состоянии справиться, перекладывая решение вопроса на коллекторов.

По прогнозам НАПКА, в 2021 году в работу коллекторам по договору с банками поступит еще большая сумма, до 700 млрд рублей долгов. При этом динамика передач будет зависеть и от кредитной активности, сейчас банки и МФО активно наращивают кредитный портфель.

Тем временем министерство юстиции России подготовило проект постановления правительства, в котором детально регламентируется процедура контроля за коллекторами. Планируется, что приставы разобьют коллекторские агентства на категории в зависимости от числа жалоб на них. Самая опасная группа — агентства высокой категории риска, хронические нарушители. Затем идут агентства значительной категории риска. За ними — средняя категория и низкая категория риска.

При этом в Российской Федерации действует Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Согласно его нормам, коллекторы имеют право общаться лишь с должником либо его поручителем по кредиту. Какие-либо действия взыскателя по отношению к другим лицам и работодателю должника запрещены.

Банки, микрофинансовые организации и коллекторы имеют право на общение с должником в определенных временных рамках: с 8:00 до 22:00 часов в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 часов — в выходные и праздничные дни, которое может осуществляться в ходе личных встреч, по телефону, почте, электронной почте и т. д. При непосредственном общении с должником коллектор обязан сообщить свою фамилию, имя, отчество, место работы и адрес его расположения.

Нарушение указанных требований влечет административную ответственность по статьям 14.57, 15.26.1, 15.26.2, 15.38 КоАП РФ за неправомерные методы взыскания.

Получается ли у государства контролировать деятельность коллекторов? Не злоупотребляют ли должники своими правами? Отдадут ли долги по коммуналке в руки коллекторов? Правда ли, что жители Крыма все же будут платить по долгам украинским банкам?

На эти и другие вопросы мы ответим в ходе брифинга.

Прямой эфир пройдет здесь.

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