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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:07
Общество
Врач Тяжельников рекомендовал утолять летом жажду теплой водой и компотом
09:05
Наука
Столетний водяной клапан Николы Теслы может быть использован в 2021 году
09:05
Технологии
Ученые РФ создали особый преобразователь электроэнергии для космических аппаратов
09:02
Общество
Адвокат Зуй перечислила возможные ситуации для оспаривания завещания в суде
09:00
Общество
Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР
08:58
Происшествия
Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье
08:54
Общество
Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»
08:53
Общество
Постоянный звон в ушах может говорить о серьезных заболеваниях
08:50
Происшествия
Житель Ульяновской области зарезал гостя после пьянки и поджег дом
08:48
Общество
Саратовский министр здравоохранения объяснил, почему зарабатывает так много
08:48
Происшествия
Уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП завели в Красноярском крае
08:47
Происшествия
Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде
08:45
Общество
Участница Евровидения от России рассказала о карантине в Роттердаме
08:44
Общество
Взыскание долгов в России — наведен ли порядок, расскажут в «Патриоте»
08:42
Экономика
Финляндия сократила импорт нефти РФ из-за перехода на «зеленую» энергетику
08:41
Общество
В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом
08:37
Происшествия
Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском
08:33
Общество
Российское мороженое завоевало сердца китайцев благодаря Путину
08:33
Политика
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Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском

  /   Обновлено: 18 мая 2021 08:47
Происшествия
Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском
wikipedia.com  /  Dmitry A. Mottl / CC BY-SA 3.0

Архангельск, 18 мая. Вертолет Robinson потерпел крушение в Архангельской области. На борту воздушного судна в момент трагедии находились четыре человека, включая пилота.

Вертолет вылетел из аэропорта Васьково в 15:15 понедельника, а в 15:42 совершил посадку на севере острова Мудьюг Архангельской области. В 21:25 поступил сигнал о крушении воздушного судна. Оно упало в Баренцево море в полутора километрах от острова Мудьюг.

В результате катастрофы погиб один человек. Им оказался мастер спорта Вадим Сазонов, который занимался вертолетными гонками с 1984 года. В день трагедии Сазонов был пилотом воздушного судна. В прошлом году спортсмен уже был на волоске от смерти. Судно, которым он управлял, совершило аварийную посадку в Подмосковье, в результате чего Сазонов повредил позвоночник.

Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском
www.facebook.com  / Вадим Сазонов

Вместе с пилотом в кабине вертолета Robinson находились еще три человека. Двое из них — Сергей Б. и Николай С. — госпитализированы. Поиски еще одного пассажира продолжаются, его личность не установлена. МЧС России по Архангельской области опубликовало видео с места ЧП.

В день крушения Сазонов и его пассажиры решили отправиться на охоту. Специально для этого они прилетели из Карелии в Архангельскую область. Разбившийся Robinson был частным и принадлежал ООО «Малышева» в Подмосковье. Полет воздушное судно совершало без соответствующего разрешения.

В качестве возможных причин трагедии рассматриваются отказ техники или перегруз. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека». Ход следствия и результаты проверки находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

авиакатастрофа robinson архангельская область
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