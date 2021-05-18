Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском

Архангельск, 18 мая. Вертолет Robinson потерпел крушение в Архангельской области. На борту воздушного судна в момент трагедии находились четыре человека, включая пилота.

Вертолет вылетел из аэропорта Васьково в 15:15 понедельника, а в 15:42 совершил посадку на севере острова Мудьюг Архангельской области. В 21:25 поступил сигнал о крушении воздушного судна. Оно упало в Баренцево море в полутора километрах от острова Мудьюг.

В результате катастрофы погиб один человек. Им оказался мастер спорта Вадим Сазонов, который занимался вертолетными гонками с 1984 года. В день трагедии Сазонов был пилотом воздушного судна. В прошлом году спортсмен уже был на волоске от смерти. Судно, которым он управлял, совершило аварийную посадку в Подмосковье, в результате чего Сазонов повредил позвоночник.

www.facebook.com / Вадим Сазонов

Вместе с пилотом в кабине вертолета Robinson находились еще три человека. Двое из них — Сергей Б. и Николай С. — госпитализированы. Поиски еще одного пассажира продолжаются, его личность не установлена. МЧС России по Архангельской области опубликовало видео с места ЧП.

В день крушения Сазонов и его пассажиры решили отправиться на охоту. Специально для этого они прилетели из Карелии в Архангельскую область. Разбившийся Robinson был частным и принадлежал ООО «Малышева» в Подмосковье. Полет воздушное судно совершало без соответствующего разрешения.

В качестве возможных причин трагедии рассматриваются отказ техники или перегруз. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека». Ход следствия и результаты проверки находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.