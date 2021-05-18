Российское мороженое завоевало сердца китайцев благодаря Путину

Москва, 18 мая. Мороженое, которое президент России Владимир Путин подарил китайскому лидеру Си Цзиньпину обрело широкую популярность в КНР. Его теперь называют «любимым мороженым Путина».

Кореновский молочно-консервный комбинат занимается изготовление мороженого с 2011 года. Однако из-за того, что президент РФ угостил китайского коллегу этим лакомством, оно приобрело высокий спрос, передает РИА Новости слова директора предприятия Игоря Московцева.

«Бренд «любимое мороженое Путина» использовали за нас. Через какое-то время в Краснодарский край приехала делегация из КНР, они неожиданно попросили краевую администрацию показать им наш комбинат. А их первый вопрос был: почему нашему президенту подарили ваше мороженое?» — рассказал Московцев.

Китайским путешественникам показали производство и дали полакомиться мороженым в стаканчике. Китайцы с удовольствием попробовали «любимое мороженое» российского лидера. Теперь производство этого продукта налаживается на территории КНР.

Недавно мороженое было признано одним из самых опасных продуктов для здоровья. Шоколад, по словам экспертов, из-за содержания большого количества сахара провоцирует рост уровня глюкозы в крови.