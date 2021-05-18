Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит со своего поста

Владивосток, 18 мая. Олег Гуменюк покидает должность мэра Владивостока. Соответствующее заявление сделал сам Гуменюк на своей странице в Instagram.

Решение об отставке было принято во вторник совместно с полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко, уточнил Гуменюк. Он напомнил, что возглавлял Владивосток на протяжении двух лет, за время которых «команда администрации сделала немало». Отдельное внимание Гуменюк уделил успехам в строительстве и реконструкции детских садов, школ и других учреждений.

«Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы», — написал он.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ранее совершил проезд по Владивостоку. После этого он пришел к выводу, что Гуменюк не подходит на пост мэра города. С ним согласился губернатор Приморья Олег Кожемяко, который отметил, что Владивосток получает достаточно денежных средств, однако качественных изменений в нем не наблюдается.