Криптовалюта биткоин выросла в цене на пять процентов

Москва, 18 мая. Электронная валюта биткоин по итогам торговой сессии выросла в цене на 5,5%, достигнув показателя в 45,041 тысячи долларов.

Максимальная стоимость криптовалюты доходила до 45,42 тыс. за штуку (+6,39%). Об этом свидетельствуют данные новостного сайта, специализирующегося на биткоинах и цифровых валютах CoinDesk.

Ранее директор сервиса по обмену криптовалюты Alfacash Никита Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти. По словам финансиста ситуация может измениться из-за принятия биткоина крупным участником финансовой системы. Без этого курс главной криптовалюты будет и дальше колебаться на текущем уровне, уверен он.