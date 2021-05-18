Медведи из сахалинского зоопарка прошли вакцинацию

Южно-Сахалинск, 18 мая. Вакцинацию от гепатита, вирусного энтерита, плотоядной чумы, лептоспироза и бешенства провели ветеринары зоопарка на Сахалине.

Профилактические прививки сделали бурым медведям Ване и Юле, а также гималайской Еже. Сообщается, что звери хорошо перенесли процедуру, активно двигаются, купаются и греются на солнце.

Вакцинация и дегельминтизация в нашем зоопарке — это преимущественные мероприятия для защиты диких животных от инфекционных болезней, — рассказала ветеринарный врач Маргарита Зайцева.

Все животные в зоопарке прививаются раз в год. Далее профилактические инъекции поставят собакам, кошкам и другим питомцам зоопарка.

Ранее мэрия Уссурийска сообщила, что планирует передать спасенных от наводнения медведей частным зоопаркам. Косолапые прославились после тайфуна «Гони» в 2015 году.