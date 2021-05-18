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18 мая 09:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:07
Общество
Врач Тяжельников рекомендовал утолять летом жажду теплой водой и компотом
09:05
Наука
Столетний водяной клапан Николы Теслы может быть использован в 2021 году
09:05
Технологии
Ученые РФ создали особый преобразователь электроэнергии для космических аппаратов
09:02
Общество
Адвокат Зуй перечислила возможные ситуации для оспаривания завещания в суде
09:00
Общество
Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР
08:58
Происшествия
Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье
08:54
Общество
Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»
08:53
Общество
Постоянный звон в ушах может говорить о серьезных заболеваниях
08:50
Происшествия
Житель Ульяновской области зарезал гостя после пьянки и поджег дом
08:48
Общество
Саратовский министр здравоохранения объяснил, почему зарабатывает так много
08:48
Происшествия
Уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП завели в Красноярском крае
08:47
Происшествия
Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде
08:45
Общество
Участница Евровидения от России рассказала о карантине в Роттердаме
08:44
Общество
Взыскание долгов в России — наведен ли порядок, расскажут в «Патриоте»
08:42
Экономика
Финляндия сократила импорт нефти РФ из-за перехода на «зеленую» энергетику
08:41
Общество
В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом
08:37
Происшествия
Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском
08:33
Общество
Российское мороженое завоевало сердца китайцев благодаря Путину
08:33
Политика
Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит со своего поста
08:32
Экономика
Криптовалюта биткоин выросла в цене на пять процентов
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Медведи из сахалинского зоопарка прошли вакцинацию

Общество
Медведи из сахалинского зоопарка прошли вакцинацию
vk.com/kldzoo  /  Пресс-служба Калининградского зоопарка

Южно-Сахалинск, 18 мая. Вакцинацию от гепатита, вирусного энтерита, плотоядной чумы, лептоспироза и бешенства провели ветеринары зоопарка на Сахалине.

Профилактические прививки сделали бурым медведям Ване и Юле, а также гималайской Еже. Сообщается, что звери хорошо перенесли процедуру, активно двигаются, купаются и греются на солнце.

Вакцинация и дегельминтизация в нашем зоопарке — это преимущественные мероприятия для защиты диких животных от инфекционных болезней, — рассказала ветеринарный врач Маргарита Зайцева.

Все животные в зоопарке прививаются раз в год. Далее профилактические инъекции поставят собакам, кошкам и другим питомцам зоопарка.

Ранее мэрия Уссурийска сообщила, что планирует передать спасенных от наводнения медведей частным зоопаркам. Косолапые прославились после тайфуна «Гони» в 2015 году.

медведь зоопарк вакцинация
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