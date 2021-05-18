Мосбиржа начнет торги фьючерсами на индекс американских акций

Москва, 18 мая. Срочный рынок Московской биржи 25 мая начнет торговлю расчетными фьючерсами на индекс американских акций. Об этом сообщается на официальном сайте организатора торгов.

Базовым активом для нового фьючерса станут инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P500 ETF Trust. Это крупнейший в мире фонд, инвестирующий в акции из базы расчета индекса S&P500. Совокупная стоимость его чистых активов — 358 млрд долларов.

Новый контракт позволит трейдерам продавать краткосрочные и среднесрочные инвестиционные стратегии, связанные с американским рынком акций. Кроме того фьючерсы дадут возможность хеджировать инвестиционные портфели ценных бумаг.

Ранее на российском рынке ценных бумаг наблюдался незначительный рост. Эксперты связывают возрастание пунктов акций с преобладанием общей позитивной динамики на мировых торговых площадках.