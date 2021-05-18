Киев, 18 мая. Уголовное преследование депутата фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука является частью плана США по втягиванию РФ в войну с Украиной и Европой.

Коллега арестованного парламентария Ренат Кузьмин выразил уверенность, что Медведчук вел последовательную борьбу за мир на Украине и установление добрососедских отношений с Россией. Однако, по его словам, такая политика совсем невыгодна США.

«Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведeт Украину к войне», — заявил депутат.

В геополитическом противостоянии Запада с Россией Украине выделена роль провокатора, который должен заставить Россию начать агрессию. При этом ни США, ни НАТО не осмелятся сами вступать в войну с ядерной державой, поэтому весь удар в потенциальном военном конфликте примет на себя Украина, почдекрнул Кузьмин.

Ранее депутату от фракции Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку были предъявлены обвинения в госизмене. Его поместили под домашний арест и обязали носить электронный браслет.