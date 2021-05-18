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18 мая 09:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:05
Наука
Столетний водяной клапан Николы Теслы может быть использован в 2021 году
09:05
Технологии
Ученые РФ создали особый преобразователь электроэнергии для космических аппаратов
09:02
Общество
Адвокат Зуй перечислила возможные ситуации для оспаривания завещания в суде
09:00
Общество
Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР
08:58
Происшествия
Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье
08:54
Общество
Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»
08:53
Общество
Постоянный звон в ушах может говорить о серьезных заболеваниях
08:50
Происшествия
Житель Ульяновской области зарезал гостя после пьянки и поджег дом
08:48
Общество
Саратовский министр здравоохранения объяснил, почему зарабатывает так много
08:48
Происшествия
Уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП завели в Красноярском крае
08:47
Происшествия
Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде
08:45
Общество
Участница Евровидения от России рассказала о карантине в Роттердаме
08:44
Общество
Взыскание долгов в России — наведен ли порядок, расскажут в «Патриоте»
08:42
Экономика
Финляндия сократила импорт нефти РФ из-за перехода на «зеленую» энергетику
08:41
Общество
В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом
08:37
Происшествия
Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском
08:33
Общество
Российское мороженое завоевало сердца китайцев благодаря Путину
08:33
Политика
Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит со своего поста
08:32
Экономика
Криптовалюта биткоин выросла в цене на пять процентов
08:24
Общество
Медведи из сахалинского зоопарка прошли вакцинацию
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Депутат Рады Кузьмин заявил о попытках США втянуть РФ в войну с Украиной

Политика
Депутат Рады Кузьмин заявил о попытках США втянуть РФ в войну с Украиной
Prt Scr youtube.com  /  NewsOne

Киев, 18 мая. Уголовное преследование депутата фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука является частью плана США по втягиванию РФ в войну с Украиной и Европой.

Коллега арестованного парламентария Ренат Кузьмин выразил уверенность, что Медведчук вел последовательную борьбу за мир на Украине и установление добрососедских отношений с Россией. Однако, по его словам, такая политика совсем невыгодна США.

«Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведeт Украину к войне», — заявил депутат.

В геополитическом противостоянии Запада с Россией Украине выделена роль провокатора, который должен заставить Россию начать агрессию. При этом ни США, ни НАТО не осмелятся сами вступать в войну с ядерной державой, поэтому весь удар в потенциальном военном конфликте примет на себя Украина, почдекрнул Кузьмин.

Ранее депутату от фракции Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку были предъявлены обвинения в госизмене. Его поместили под домашний арест и обязали носить электронный браслет.

украина сша медведчук кузьмин провокация
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Все новости / Политика / Депутат Рады Кузьмин заявил о попытках США втянуть РФ в войну с Украиной
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