Названы самые распространенные схемы мошенничества в страховании

Москва, 18 мая. Количество случаев мошенничества в страховании в 2021 году приблизится к значениям «допандемического» 2019-го, когда злоумышленники «заработали» порядка 8 млрд рублей.

Во время пандемии число мошеннических преступлений значительно снизилось, однако в этом году цифры, возможно, приблизятся к показателям 2019 года, заявил «Известиям» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов. Тогда за год в полицию поступило 12 тыс. заявлений на сумму 8 млрд рублей.

Больше всего мошенничеств в 2021 году зарегистрировали в ОСАГО и каско, за ними следуют страхование имущества и страхование ответственности. Самой популярной преступной схемой с каско является имитация угона дорогостоящих машин. Автомобили потом чаще всего оказываются в Таджикистане, Туркмении и Афганистане.

В случае с ОСАГО мошенники продают недействительные электронные полисы. Также сейчас популярны схемы, при которых деньги переводятся за постановочные ДТП или за вред жизни и здоровью в результате столкновения по сфабрикованным документам.

Распространена и схема с оформлением ОСАГО «задним числом». В некоторых «подставах» участвуют автоюристы, которые с помощью особенностей законодательства искусственно завышают суммы выплат.

Ранее ФАН в специальном материале собрал самые распространенные виды мошенничества. К примеру, новой ловушкой преступников стал обман с «вакцинацией» против коронавируса: потенциальным жертвам предлагают сделать прививку на дому. Такие инциденты уже произошли в Москве с пожилыми людьми. Полиция предупреждает, что без вызова врачи и медсестры не придут домой к пациенту. Если вдруг такое предложение поступает — верить нельзя.