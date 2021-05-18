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18 мая 09:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:05
Наука
Столетний водяной клапан Николы Теслы может быть использован в 2021 году
09:05
Технологии
Ученые РФ создали особый преобразователь электроэнергии для космических аппаратов
09:02
Общество
Адвокат Зуй перечислила возможные ситуации для оспаривания завещания в суде
09:00
Общество
Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР
08:58
Происшествия
Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье
08:54
Общество
Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»
08:53
Общество
Постоянный звон в ушах может говорить о серьезных заболеваниях
08:50
Происшествия
Житель Ульяновской области зарезал гостя после пьянки и поджег дом
08:48
Общество
Саратовский министр здравоохранения объяснил, почему зарабатывает так много
08:48
Происшествия
Уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП завели в Красноярском крае
08:47
Происшествия
Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде
08:45
Общество
Участница Евровидения от России рассказала о карантине в Роттердаме
08:44
Общество
Взыскание долгов в России — наведен ли порядок, расскажут в «Патриоте»
08:42
Экономика
Финляндия сократила импорт нефти РФ из-за перехода на «зеленую» энергетику
08:41
Общество
В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом
08:37
Происшествия
Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском
08:33
Общество
Российское мороженое завоевало сердца китайцев благодаря Путину
08:33
Политика
Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит со своего поста
08:32
Экономика
Криптовалюта биткоин выросла в цене на пять процентов
08:24
Общество
Медведи из сахалинского зоопарка прошли вакцинацию
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Названы самые распространенные схемы мошенничества в страховании

Экономика
Названы самые распространенные схемы мошенничества в страховании
ПолитРоссия

Москва, 18 мая. Количество случаев мошенничества в страховании в 2021 году приблизится к значениям «допандемического» 2019-го, когда злоумышленники «заработали» порядка 8 млрд рублей.

Во время пандемии число мошеннических преступлений значительно снизилось, однако в этом году цифры, возможно, приблизятся к показателям 2019 года, заявил «Известиям» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов. Тогда за год в полицию поступило 12 тыс. заявлений на сумму 8 млрд рублей.

Больше всего мошенничеств в 2021 году зарегистрировали в ОСАГО и каско, за ними следуют страхование имущества и страхование ответственности. Самой популярной преступной схемой с каско является имитация угона дорогостоящих машин. Автомобили потом чаще всего оказываются в Таджикистане, Туркмении и Афганистане.

В случае с ОСАГО мошенники продают недействительные электронные полисы. Также сейчас популярны схемы, при которых деньги переводятся за постановочные ДТП или за вред жизни и здоровью в результате столкновения по сфабрикованным документам.

Распространена и схема с оформлением ОСАГО «задним числом». В некоторых «подставах» участвуют автоюристы, которые с помощью особенностей законодательства искусственно завышают суммы выплат.

Ранее ФАН в специальном материале собрал самые распространенные виды мошенничества. К примеру, новой ловушкой преступников стал обман с «вакцинацией» против коронавируса: потенциальным жертвам предлагают сделать прививку на дому. Такие инциденты уже произошли в Москве с пожилыми людьми. Полиция предупреждает, что без вызова врачи и медсестры не придут домой к пациенту. Если вдруг такое предложение поступает — верить нельзя.

мошенничество осаго страхование каско
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