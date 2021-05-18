Экономическая активность России вырастет в ближайшие месяцы

Москва, 18 мая. Инфляция в России остается на достаточном уровне с осени прошлого года. Однако в ближайшие месяцы экономическая активность способна вернуться на докризисный уровень.

Скачок цен на продукты и другие товары был замечен не только в России, но и других странах, сообщается в исследовании Центра макроэкономических исследований Сбербанка. Причиной экономисты называют внешний шок, вызванный пандемией коронавируса.

Сейчас эксперты прогнозируют рост ВВП России во II квартале этого года на 9%. Однако, по их оценке, этап бурного восстановления все же завершается.

Ранее стало известно, кому может быть выгодна инфляция в России. При ослаблении рубля и инфляции прежде всего в выигрышной позиции окажутся экспортеры, у которых выручка номинирована в долларах.