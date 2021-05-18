Саратовский министр здравоохранения объяснил, почему зарабатывает так много

Саратов, 18 мая. Региональный министр здравоохранения Олег Костин стал самым богатым чиновником области. За 2020 год Костин заработал более 10 миллионов рублей.

«О заработанной оплате. Есть зарплата — а есть иные доходы , которые, к сожалению, не всегда идут в карман, но декларироваться должны. Это обязанность», — прокомментировал министр свою декларацию в Instagram.

Экономист Алена И. рассказала корреспонденту ФАН, что заработок министра получился таким высоким из-за продажи недвижимости.

«Если изучить декларацию детально, видно, что Костин заработал на основном месте работы только 1,5 миллиона рублей. Большую часть доходов министра составляют деньги, полученные от продажи недвижимости и по генеральной доверенности от отца. В следующий год его декларация может «просесть» в несколько раз», — отметила специалист.

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