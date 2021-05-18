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18 мая 09:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:05
Наука
Столетний водяной клапан Николы Теслы может быть использован в 2021 году
09:05
Технологии
Ученые РФ создали особый преобразователь электроэнергии для космических аппаратов
09:02
Общество
Адвокат Зуй перечислила возможные ситуации для оспаривания завещания в суде
09:00
Общество
Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР
08:58
Происшествия
Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье
08:54
Общество
Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»
08:53
Общество
Постоянный звон в ушах может говорить о серьезных заболеваниях
08:50
Происшествия
Житель Ульяновской области зарезал гостя после пьянки и поджег дом
08:48
Общество
Саратовский министр здравоохранения объяснил, почему зарабатывает так много
08:48
Происшествия
Уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП завели в Красноярском крае
08:47
Происшествия
Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде
08:45
Общество
Участница Евровидения от России рассказала о карантине в Роттердаме
08:44
Общество
Взыскание долгов в России — наведен ли порядок, расскажут в «Патриоте»
08:42
Экономика
Финляндия сократила импорт нефти РФ из-за перехода на «зеленую» энергетику
08:41
Общество
В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом
08:37
Происшествия
Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском
08:33
Общество
Российское мороженое завоевало сердца китайцев благодаря Путину
08:33
Политика
Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит со своего поста
08:32
Экономика
Криптовалюта биткоин выросла в цене на пять процентов
08:24
Общество
Медведи из сахалинского зоопарка прошли вакцинацию
Все новости

Покупателям озвучили самый распространенный способ обмана на кассе

Общество
Покупателям озвучили самый распространенный способ обмана на кассе
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 18 мая. Работники на кассах магазинов нередко добавляют в чек товар, который не был приобретен покупателем. Некоторые не сканируют какой-либо продукт, а добавляют его в счет сами.

Сегодня практически во всех торговых комплексах страны установлено так называемое «умное» кассовое оборудование, суть которого заключается в минимизировании всех возможных погрешностей при оплате товара. Однако наличие современных аппаратов не может полностью контролировать человека, который решил нажиться на покупателях, сообщила доцент кафедры коммерции и торгового центра «Синергия» Алиса Храмова.

«Лишний товар в чеке — один из самых распространенных способов обмана на кассе. Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто», — передает «Прайм».

Существует еще один способ обмана, когда два товара продаются по акции 1+1 по цене одного. Человек, который приобретает товар, не знает об этом, а кассир данный факт умалчивает и пробивает две единицы продукта.

Нередко мошеннические действия в адрес заведений или магазинов совершают и покупатели. Так, студент из Китая обманул приложение KFC и получил неограниченное количество бесплатных купонов на еду. Результатом махинаций стал тюремный срок.

россия касса мошеничество
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