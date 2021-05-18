Покупателям озвучили самый распространенный способ обмана на кассе

Москва, 18 мая. Работники на кассах магазинов нередко добавляют в чек товар, который не был приобретен покупателем. Некоторые не сканируют какой-либо продукт, а добавляют его в счет сами.

Сегодня практически во всех торговых комплексах страны установлено так называемое «умное» кассовое оборудование, суть которого заключается в минимизировании всех возможных погрешностей при оплате товара. Однако наличие современных аппаратов не может полностью контролировать человека, который решил нажиться на покупателях, сообщила доцент кафедры коммерции и торгового центра «Синергия» Алиса Храмова.

«Лишний товар в чеке — один из самых распространенных способов обмана на кассе. Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто», — передает «Прайм».

Существует еще один способ обмана, когда два товара продаются по акции 1+1 по цене одного. Человек, который приобретает товар, не знает об этом, а кассир данный факт умалчивает и пробивает две единицы продукта.

Нередко мошеннические действия в адрес заведений или магазинов совершают и покупатели. Так, студент из Китая обманул приложение KFC и получил неограниченное количество бесплатных купонов на еду. Результатом махинаций стал тюремный срок.