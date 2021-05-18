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18 мая 09:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:05
Наука
Столетний водяной клапан Николы Теслы может быть использован в 2021 году
09:05
Технологии
Ученые РФ создали особый преобразователь электроэнергии для космических аппаратов
09:02
Общество
Адвокат Зуй перечислила возможные ситуации для оспаривания завещания в суде
09:00
Общество
Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР
08:58
Происшествия
Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье
08:54
Общество
Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»
08:53
Общество
Постоянный звон в ушах может говорить о серьезных заболеваниях
08:50
Происшествия
Житель Ульяновской области зарезал гостя после пьянки и поджег дом
08:48
Общество
Саратовский министр здравоохранения объяснил, почему зарабатывает так много
08:48
Происшествия
Уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП завели в Красноярском крае
08:47
Происшествия
Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде
08:45
Общество
Участница Евровидения от России рассказала о карантине в Роттердаме
08:44
Общество
Взыскание долгов в России — наведен ли порядок, расскажут в «Патриоте»
08:42
Экономика
Финляндия сократила импорт нефти РФ из-за перехода на «зеленую» энергетику
08:41
Общество
В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом
08:37
Происшествия
Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском
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Трутнев заявил о необходимости подачи в отставку мэра Владивостока Гуменюка

Общество
Трутнев заявил о необходимости подачи в отставку мэра Владивостока Гуменюка
vlc.ru  /  администрация Владивостока

Владивосток, 18 мая. Мэру Владивостока Олегу Гуменюку следует добровольно покинуть свой пост. Об этом по итогам проезда по городу заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Во вторник Трутнев проводит осмотр городской инфраструктуры Владивостока. Он успел понаблюдать за частью строений в городе и посетить детский технопарк «Кванториум». По итогам уже состоявшегося осмотра у него произошла беседа с губернатором Олегом Кожемяко.

Тот заявил Трутневу, что на данный момент действия нынешнего мэра «не удовлетворяет ни жителей, ни нас как краевую власть». Губернатор указал на в большинстве своем не изменившуюся ситуацию по благоустройству города и заявил о необходимости ухода с поста Гуменюка, передали в РИА Новости.

Вице-премьер Трутнев согласился с Кожемяко. Он заявил, что действующий мэр «разумный человек», поэтому стоит попросить его уйти по собственному желанию и заняться поисками нового кандидата на этот пост.

Трутнев прибыл в Приморье 17 мая. Первым делом он совершил визит на судостроительный комплекс «Звезда».

владивосток трутнев гуменюк
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