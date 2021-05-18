Трутнев заявил о необходимости подачи в отставку мэра Владивостока Гуменюка

Владивосток, 18 мая. Мэру Владивостока Олегу Гуменюку следует добровольно покинуть свой пост. Об этом по итогам проезда по городу заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Во вторник Трутнев проводит осмотр городской инфраструктуры Владивостока. Он успел понаблюдать за частью строений в городе и посетить детский технопарк «Кванториум». По итогам уже состоявшегося осмотра у него произошла беседа с губернатором Олегом Кожемяко.

Тот заявил Трутневу, что на данный момент действия нынешнего мэра «не удовлетворяет ни жителей, ни нас как краевую власть». Губернатор указал на в большинстве своем не изменившуюся ситуацию по благоустройству города и заявил о необходимости ухода с поста Гуменюка, передали в РИА Новости.

Вице-премьер Трутнев согласился с Кожемяко. Он заявил, что действующий мэр «разумный человек», поэтому стоит попросить его уйти по собственному желанию и заняться поисками нового кандидата на этот пост.

Трутнев прибыл в Приморье 17 мая. Первым делом он совершил визит на судостроительный комплекс «Звезда».