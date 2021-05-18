Член ВПК Поспелов назвал стоимость нового авианосца для флота России

Москва, 18 мая. Строительство нового авианосца может составить около 500 миллиардов рублей. Об этом рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов.

Россия может заплатить полтриллиона рублей за строительство головного авианосца. Однако эта цифра может быть другой. Водоизмещение судна должно составлять не менее 70-80 тысяч тонн. При создании таких кораблей сумма может увеличиться, передает РИА Новости.

«Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20%, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», — отметил Поспелов.

Российский авианосец должен быть дешевле и немного меньше американский. Судна США обладают 110 тысячами тонн водоизмещения и способны принимать свыше 100 воздушных аппаратов с учетом беспилотников, подчеркнул Поспелов.

Что касается строительства подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей», то оно может быть продолжено. Возможность появится после строительства девятой и десятой субмарины, предположил Поспелов.