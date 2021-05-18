Два подростка подрались на глазах толпы школьников в Красноярске

Красноярск, 18 мая. Два ученика старших классов устроили драку во дворе дома в переулке Светлогорский в Красноярске. Видео потасовки появилось в Сети.

Ролик появился в группе «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте». Запись была, видимо, сделана из окна многоэтажки.

На кадрах подростки жмут друг другу руки, а затем начинают драться. Юноши дрались на глазах толпы школьников, собравшихся вокруг них. После двух минут «рукопашки» юноши разошлись.

В какой-то момент к компании подошел взрослый мужчина, который, по мнению автора ролика, сделал замечание. Но потом быстро ушел с «ринга».

Ранее произошла массовая драка во время хоккейного турнира среди юниоров 2009 года. Игроки устроили потасовку на последних минутах встречи.