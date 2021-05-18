Потепление до 31 градуса придет в Москву 18 мая

Москва, 18 мая. Переменная облачность и жара до 31 градуса ожидается в Москве 18 мая. Информацию об этом сообщил Гидрометцентр России.

Дневные температуры достигнут отметки 29-31 градус выше нуля, ночью похолодает до 16. Ветер будет юго-восточный около 611 м/с, местами ожидаются порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит примерно 744 мм ртутного столба. Из-за сильной жары в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В Московской области, по данным Гидрометцентра, температура будет примерно такой же, местами до 33 градусов. В ночное время суток значительно похолодает. Температура составит 13 градусов выше нуля.

Накануне во Владивостоке было плюс 25 градусов. Такие значения побили рекорд для этого дня, который был зафиксирован в 1970 году.