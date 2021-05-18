Вдова советского разведчика Кима Филби умерла в Москве на 89-м году жизни

Москва, 18 мая. Жена знаменитого сотрудника советской разведки Руфина Пухова-Филби умерла после продолжительной болезни, сообщают СМИ.

Женщина вышла замуж за Кима Филби в середине 70-х годов. Изначально молодая девушка не предполагала, что ее возлюбленный является тайным агентом «Кембриджской пятерки». Данное сообщество полностью состояло из выпускников Тринити-колледжа в Кембридже и на протяжении двадцати лет (с 1930 по 1950 годы) находилось в тесном контакте с советской разведкой.

Кроме самого Филби, в состав входили Дональд Маклейн, Джон Кэрнкросс, Энтони Блант и Гай Берджесс. Участники «Кембриджской пятерки» в довоенные и военные годы передавали властям СССР всю необходимую информацию по международным проблемам.

Недавно корабли-разведчики ВМФ РФ перехватили крупнейшую британскую флотилию. В составе их группы было десять кораблей, команду составляли 3700 моряков, летчиков и морских пехотинцев.