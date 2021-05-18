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18 мая 09:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:05
Наука
Столетний водяной клапан Николы Теслы может быть использован в 2021 году
09:05
Технологии
Ученые РФ создали особый преобразователь электроэнергии для космических аппаратов
09:02
Общество
Адвокат Зуй перечислила возможные ситуации для оспаривания завещания в суде
09:00
Общество
Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР
08:58
Происшествия
Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье
08:54
Общество
Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»
08:53
Общество
Постоянный звон в ушах может говорить о серьезных заболеваниях
08:50
Происшествия
Житель Ульяновской области зарезал гостя после пьянки и поджег дом
08:48
Общество
Саратовский министр здравоохранения объяснил, почему зарабатывает так много
08:48
Происшествия
Уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП завели в Красноярском крае
08:47
Происшествия
Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде
08:45
Общество
Участница Евровидения от России рассказала о карантине в Роттердаме
08:44
Общество
Взыскание долгов в России — наведен ли порядок, расскажут в «Патриоте»
08:42
Экономика
Финляндия сократила импорт нефти РФ из-за перехода на «зеленую» энергетику
08:41
Общество
В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом
08:37
Происшествия
Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском
08:33
Общество
Российское мороженое завоевало сердца китайцев благодаря Путину
08:33
Политика
Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит со своего поста
08:32
Экономика
Криптовалюта биткоин выросла в цене на пять процентов
08:24
Общество
Медведи из сахалинского зоопарка прошли вакцинацию
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Вдова советского разведчика Кима Филби умерла в Москве на 89-м году жизни

Общество
Вдова советского разведчика Кима Филби умерла в Москве на 89-м году жизни
pixabay.com

Москва, 18 мая. Жена знаменитого сотрудника советской разведки Руфина Пухова-Филби умерла после продолжительной болезни, сообщают СМИ.

Женщина вышла замуж за Кима Филби в середине 70-х годов. Изначально молодая девушка не предполагала, что ее возлюбленный является тайным агентом «Кембриджской пятерки». Данное сообщество полностью состояло из выпускников Тринити-колледжа в Кембридже и на протяжении двадцати лет (с 1930 по 1950 годы) находилось в тесном контакте с советской разведкой.

Кроме самого Филби, в состав входили Дональд Маклейн, Джон Кэрнкросс, Энтони Блант и Гай Берджесс. Участники «Кембриджской пятерки» в довоенные и военные годы передавали властям СССР всю необходимую информацию по международным проблемам.

Недавно корабли-разведчики ВМФ РФ перехватили крупнейшую британскую флотилию. В составе их группы было десять кораблей, команду составляли 3700 моряков, летчиков и морских пехотинцев.

разведка смерть пухова-филби
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Все новости / Общество / Вдова советского разведчика Кима Филби умерла в Москве на 89-м году жизни
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