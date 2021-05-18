Израиль разбомбил офис Красного Полумесяца в Газе. События дня

Израиль разбомбил офис Красного Полумесяца в Газе Жертвами израильской бомбардировки здания Красного Полумесяца Катара в секторе Газа стали два палестинца, еще 10 человек получили ранения. Об этом организация сообщила в Twitter. Министерство иностранных дел Катара решительно осудило действия Тель-Авива и призвало мировое сообщество выразить свой проест. В ведомстве отметили, что нападения на гуманитарные учреждения и офисы средств массовой информации в Газе — «вопиющее нарушение международного права, человеческих норм и ценностей».

Пять человек погибли в ДТП под Красноярском pixabay.com / Пять человек стали жертвами лобового столкновения двух автомобилей в Ачинском районе Красноярского края. По информации пресс-службы краевого главного управления МВД, сигнал об аварии поступил в шесть утра по местному времени. Дорогу не поделили Honda, которая выехала на встречную полосу, и ГАЗель. В результате ДТП погибли пятеро мужчин. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.

В Петербурге усилят меры безопасности из-за Евро-2020 Global Look Press / FrankHoermann/SVEN SIMON via www Усиленные меры безопасности будут действовать в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти со 2 июня по 12 июля. Это связано с предстоящими матчами чемпионата Европы по футболу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Во время проведения турнира за безопасность игроков и болельщиков будет отвечать специально созданный межведомственный штаб. Евро-2020 должен был пройти еще в прошлом году, однако пандемия коронавируса заставила организаторов пересмотреть планы и перенести первенство на год. При этом прежнее название чемпионата сохранилось.