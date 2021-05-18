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Все новости
18 мая 09:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:05
Наука
Столетний водяной клапан Николы Теслы может быть использован в 2021 году
09:05
Технологии
Ученые РФ создали особый преобразователь электроэнергии для космических аппаратов
09:02
Общество
Адвокат Зуй перечислила возможные ситуации для оспаривания завещания в суде
09:00
Общество
Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР
08:58
Происшествия
Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье
08:54
Общество
Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»
08:53
Общество
Постоянный звон в ушах может говорить о серьезных заболеваниях
08:50
Происшествия
Житель Ульяновской области зарезал гостя после пьянки и поджег дом
08:48
Общество
Саратовский министр здравоохранения объяснил, почему зарабатывает так много
08:48
Происшествия
Уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП завели в Красноярском крае
08:47
Происшествия
Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде
08:45
Общество
Участница Евровидения от России рассказала о карантине в Роттердаме
08:44
Общество
Взыскание долгов в России — наведен ли порядок, расскажут в «Патриоте»
08:42
Экономика
Финляндия сократила импорт нефти РФ из-за перехода на «зеленую» энергетику
08:41
Общество
В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом
08:37
Происшествия
Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском
08:33
Общество
Российское мороженое завоевало сердца китайцев благодаря Путину
08:33
Политика
Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит со своего поста
08:32
Экономика
Криптовалюта биткоин выросла в цене на пять процентов
08:24
Общество
Медведи из сахалинского зоопарка прошли вакцинацию
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Израиль разбомбил офис Красного Полумесяца в Газе. События дня

  /   Обновлено: 18 мая 2021 08:35
Видео
Израиль разбомбил офис Красного Полумесяца в Газе. События дня
Global Look Press  /  Ahmed Adnan Alsharateha / Keystone Press Agency

 

Израиль разбомбил офис Красного Полумесяца в Газе

Жертвами израильской бомбардировки здания Красного Полумесяца Катара в секторе Газа стали два палестинца, еще 10 человек получили ранения. Об этом организация сообщила в Twitter. Министерство иностранных дел Катара решительно осудило действия Тель-Авива и призвало мировое сообщество выразить свой проест. В ведомстве отметили, что нападения на гуманитарные учреждения и офисы средств массовой информации в Газе — «вопиющее нарушение международного права, человеческих норм и ценностей».

Пять человек погибли в ДТП под Красноярском

Израиль разбомбил офис Красного Полумесяца в Газе. События дня
pixabay.com  / 

Пять человек стали жертвами лобового столкновения двух автомобилей в Ачинском районе Красноярского края. По информации пресс-службы краевого главного управления МВД, сигнал об аварии поступил в шесть утра по местному времени. Дорогу не поделили Honda, которая выехала на встречную полосу, и ГАЗель. В результате ДТП погибли пятеро мужчин. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.

В Петербурге усилят меры безопасности из-за Евро-2020

Израиль разбомбил офис Красного Полумесяца в Газе. События дня
Global Look Press  / FrankHoermann/SVEN SIMON via www

Усиленные меры безопасности будут действовать в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти со 2 июня по 12 июля. Это связано с предстоящими матчами чемпионата Европы по футболу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Во время проведения турнира за безопасность игроков и болельщиков будет отвечать специально созданный межведомственный штаб. Евро-2020 должен был пройти еще в прошлом году, однако пандемия коронавируса заставила организаторов пересмотреть планы и перенести первенство на год. При этом прежнее название чемпионата сохранилось.

РФ оценит возможность возобновления авиасообщения с Турцией

Израиль разбомбил офис Красного Полумесяца в Газе. События дня
wikipedia.org  / Konstantin Nikiforov / GFDL 1.2

Оперштаб по борьбе с коронавирусом не подтвердил информацию «Аэрофлота». Ранее авиакомпания сообщила об официальном продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня. Перевозчик даже прекратил продажи и отменил все полеты на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул. Авиасообщение между странами прекращено с 15 апреля по 1 июня в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Турции. Однако в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщили, что российская делегация экспертов направится в государство для оценки возможного возобновления туристического потока.
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Все новости / Видео / Израиль разбомбил офис Красного Полумесяца в Газе. События дня
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