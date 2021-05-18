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18 мая 09:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:05
Наука
Столетний водяной клапан Николы Теслы может быть использован в 2021 году
09:05
Технологии
Ученые РФ создали особый преобразователь электроэнергии для космических аппаратов
09:02
Общество
Адвокат Зуй перечислила возможные ситуации для оспаривания завещания в суде
09:00
Общество
Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР
08:58
Происшествия
Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье
08:54
Общество
Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»
08:53
Общество
Постоянный звон в ушах может говорить о серьезных заболеваниях
08:50
Происшествия
Житель Ульяновской области зарезал гостя после пьянки и поджег дом
08:48
Общество
Саратовский министр здравоохранения объяснил, почему зарабатывает так много
08:48
Происшествия
Уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП завели в Красноярском крае
08:47
Происшествия
Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде
08:45
Общество
Участница Евровидения от России рассказала о карантине в Роттердаме
08:44
Общество
Взыскание долгов в России — наведен ли порядок, расскажут в «Патриоте»
08:42
Экономика
Финляндия сократила импорт нефти РФ из-за перехода на «зеленую» энергетику
08:41
Общество
В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом
08:37
Происшествия
Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском
08:33
Общество
Российское мороженое завоевало сердца китайцев благодаря Путину
08:33
Политика
Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит со своего поста
08:32
Экономика
Криптовалюта биткоин выросла в цене на пять процентов
08:24
Общество
Медведи из сахалинского зоопарка прошли вакцинацию
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Валерия записала честное видео без макияжа и фильтров

Шоу-бизнес
Валерия записала честное видео без макияжа и фильтров
instagram.com  /  @valeriya

Москва, 18 мая. Певица Валерия показала своим поклонникам, как стилисты готовят ее к выходу в свет. Исполнительница хита "Часики" предстала в "натуральном" виде.

Поклонники привыкли видеть 53-летнюю звезду при полном параде: артистка всегда выглядит идеально, а ее стройной фигуре могут позавидовать и более молодые коллеги. На своей странице в Instagram супруга продюсера Иосифа Пригожина решила показать подписчикам, как она выглядит до нанесения макияжа.

«Эх, если б можно было и вправду так быстро», — подписала она видео, снятое в ускоренном темпе.

На первых кадрах на лице артистки нет ни грамма косметики, вскоре двое стилистов преображают Валерию, нанося ей сценический макияж. Поклонники оставили под постом сотни комментариев, восхитившись естественной красотой певицы.

«Валерия, вы без косметики похожи на маму», — заметила одна из подписчиц.

«Вы и без макияжа очень красивая» — добавила другая.

«Валерия, вы пример для многих… Так держать! Всегда в форме, всегда на высоте», — отметил фолловер.

При этом многие дамы позавидовали тому, сколько людей следят за красотой артистки.

В первый день 2021 года Валерия стала бабушкой. Ее младший сын от продюсера Александра Шульгина осчастливил звездную мать, подарив ей внучку по имени Селин — скрещение имен Арсений и Лиана. Исполнительница души не чает в маленькой внучке и старается проводить с девочкой все свободное время. Недавно певица призналась, что уже мечтает о втором внуке. Она уверена, что Шульгин-младший и его супруга не остановятся на одном ребенке.

Валерия макияж честное селфи
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