Валерия записала честное видео без макияжа и фильтров

Москва, 18 мая. Певица Валерия показала своим поклонникам, как стилисты готовят ее к выходу в свет. Исполнительница хита "Часики" предстала в "натуральном" виде.

Поклонники привыкли видеть 53-летнюю звезду при полном параде: артистка всегда выглядит идеально, а ее стройной фигуре могут позавидовать и более молодые коллеги. На своей странице в Instagram супруга продюсера Иосифа Пригожина решила показать подписчикам, как она выглядит до нанесения макияжа.

«Эх, если б можно было и вправду так быстро», — подписала она видео, снятое в ускоренном темпе.

На первых кадрах на лице артистки нет ни грамма косметики, вскоре двое стилистов преображают Валерию, нанося ей сценический макияж. Поклонники оставили под постом сотни комментариев, восхитившись естественной красотой певицы.

«Валерия, вы без косметики похожи на маму», — заметила одна из подписчиц.

«Вы и без макияжа очень красивая» — добавила другая.

«Валерия, вы пример для многих… Так держать! Всегда в форме, всегда на высоте», — отметил фолловер.

При этом многие дамы позавидовали тому, сколько людей следят за красотой артистки.

В первый день 2021 года Валерия стала бабушкой. Ее младший сын от продюсера Александра Шульгина осчастливил звездную мать, подарив ей внучку по имени Селин — скрещение имен Арсений и Лиана. Исполнительница души не чает в маленькой внучке и старается проводить с девочкой все свободное время. Недавно певица призналась, что уже мечтает о втором внуке. Она уверена, что Шульгин-младший и его супруга не остановятся на одном ребенке.