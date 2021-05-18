Продажи Nissan Qashqai и X-Trail с функцией автопилота начались в России

Москва, 18 мая. Компания Nissan начала продажи кроссоверов Qashqai и X-Trail, которые оборудо­ваны фирменной системой ProPilot.

Система автономного вождения позволяет в определенных условиях передать управление автомобилем электронике. Топовые комплектации обновленных кроссоверов японского автогиганта обойдутся россиянам от 2 153 000 рублей.

Также Nissan Qashqai и Nissan X-Trail оснастили системой торможения перед препятствием, выявлением помех при движении на задней передаче, адаптивными фарами, системой помощи при экстренной остановке и системой контроля траектории движения.

Минимальный ценник стартует от 1 555 000 рублей, максимальный — 2 259 000 рублей. Nissan X-Trail оснащен 2,0-литровым двигателем на 144 «лошадки» и 2,5-литровым на 171 лошадиную силу. Самая бюджетная версия обойдется в 1 880 000 рублей, а максимальная — в 2 595 000 рублей.

Ранее японский производитель Toyota разработал новый метод борьбы с кражей каталитических нейтрализаторов. Корпорация отметила более 100 тысяч деталей невидимой маркировкой.