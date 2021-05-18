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18 мая 07:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:36
Общество
Продажи Nissan Qashqai и X-Trail с функцией автопилота начались в России
07:14
Общество
Старейший житель Австралии поделился секретом долголетия
07:13
Происшествия
Машина сбила молодую девушку на самокате в Набережных Челнах
07:07
Спорт
Орлов и Овечкин отметились результативными действиями в матче против «Бостона»
07:03
Экономика
Илон Маск проиграл «борьбу» за вторую позицию в списке богатейших людей
07:01
Наука
Недоношенные мальчики стареют на 4,6 года быстрее здоровых сверстников
07:00
Общество
Пожарный эксперт рассказал о правилах безопасного отдыха в лесу
06:59
Общество
Ученые США перечислили симптомы скорой смерти
06:58
Общество
Компания Kia впервые показала обновленный седан K900
06:53
Общество
Жителям Санкт-Петербурга перечислили самые уникальные места города
06:37
Шоу-бизнес
«Куда ж без меня»: Сергей Лазарев снова выступит на Евровидении
06:29
Общество
АвтоВАЗ показал хэтчбек Lada Vesta не подлежащий продаже
06:22
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал, как его дочь «бомжует» в Испании
06:20
Общество
Премьер-министр России посетит Курчатовский институт
06:15
Шоу-бизнес
Селфи с «заплаканным» Юрием Стояновым напугало поклонников
06:02
Общество
Жителей Западной Сибири предупредили о резком понижении температуры
06:00
Общество
Экспериментальный яблоневый сад впервые расцвел в Крыму
05:59
Политика
Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год
05:57
Общество
Путин дал поручение создать систему учета домашних животных
05:48
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Старейший житель Австралии поделился секретом долголетия

Общество
Старейший житель Австралии поделился секретом долголетия
pixabay.com  /  PD

, 18 мая. Один из старейших жителей мира австралиец Декстер Крюгер рассказал, что дожил до 111 лет благодаря регулярному употреблению куриных мозгов.

Он добавил, что никогда не употреблял спиртные напитки и табачные изделия. Каждое утро Крюгер начинал с физической нагрузки. Сын Декстера сообщил, что его отец всю жизнь провел в сельской местности. Австралиец долгое время работал скотоводом и ветеринаром.

«У куриц есть голова. В ней мозг. И он очень вкусный. Но хватает на один укус», - сказал Крюгер-старший

Недавно стало известно о смерти старейшего голливудского актера. Норман Ллойд скончался на 107-м году жизни.

австралия крюгер старейший житель мира
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