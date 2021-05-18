Старейший житель Австралии поделился секретом долголетия

, 18 мая. Один из старейших жителей мира австралиец Декстер Крюгер рассказал, что дожил до 111 лет благодаря регулярному употреблению куриных мозгов.

Он добавил, что никогда не употреблял спиртные напитки и табачные изделия. Каждое утро Крюгер начинал с физической нагрузки. Сын Декстера сообщил, что его отец всю жизнь провел в сельской местности. Австралиец долгое время работал скотоводом и ветеринаром.

«У куриц есть голова. В ней мозг. И он очень вкусный. Но хватает на один укус», - сказал Крюгер-старший

Недавно стало известно о смерти старейшего голливудского актера. Норман Ллойд скончался на 107-м году жизни.