Машина сбила молодую девушку на самокате в Набережных Челнах

Набережные Челны, 18 мая. Девушка 20-ти лет, переезжавшая дорогу на самокате, погибла под колесами автомобиля. Инцидент произошел на пешеходном переходе.

Погибшая начала движение на красный свет в тот момент, когда легковой автомобиль пересекал перекресток на мигающий «зеленый». От полученных при столкновении травм девушка скончалась на месте. Очевидцы утверждают, что водитель превысил скорость, о чем говорит и большая вмятина на лобовом стекле машины.

Автомобиль Honda ранее сбил двух девочек на самокатах, которые ехали по пешеходному переходу, в Санкт-Петербурге. Одной из пострадавших десять, другой 16 лет.