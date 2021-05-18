Орлов и Овечкин отметились результативными действиями в матче против «Бостона»

Вашингтон, 18 мая. «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме уступил игрокам «Бостон Брюинз» (3:4) во второй игре первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила в столице США.

За «Вашингтон» дубль смог оформить Гарнет Хэтэуэй, одной шайбой отличился Ти Джей Оши. За гостей ворота противников смогли поразить Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан.

Российский защитник столичного клуба Дмитрий Орлов смог заработать за матч два очка, отдав результативные передачи. Голевым действием также отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Однако это не спасло хозяев от поражения.

Недавно Дмитрий Орлов оформил ассистентский хет-трик в матче против «Рейнджерс». Тогда благодаря усилиям россиянина «Вашингтон» одержал победу со счетом 4:2 в гостевом матче.