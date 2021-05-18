Илон Маск проиграл «борьбу» за вторую позицию в списке богатейших людей

Нью-Йорк, 18 мая. Состояние миллиардера Илона Маска снизилось до 160,6 млрд долларов и теперь он занимает третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии издания Bloovberg.

Капитал Маска «тает» из-за падения стоимости акций Tesla. Согласно данным Bloomberg, последние два месяца доходность корпорации упала почти на 20% из-за нехватки полупроводников, а также на фоне высокой конкуренции со стороны других автопроизводителей.

В «борьбе» за вторую строчку Маск уступил гендиректору Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно, у которого состояние оценивается в 161,2 млрд долларов. Первый в списке остается глава корпорации Amazon Джефф Безос, у которого капитал составляет 190 млрд долларов.

Ранее Илон Маск включился в развитие перспективной криптовалюты Dogecoin. В своем Twitter-аккаунте бизнесмен сообщил, что работает с авторами разработки.