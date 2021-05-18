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18 мая 07:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:36
Общество
Продажи Nissan Qashqai и X-Trail с функцией автопилота начались в России
07:14
Общество
Старейший житель Австралии поделился секретом долголетия
07:13
Происшествия
Машина сбила молодую девушку на самокате в Набережных Челнах
07:07
Спорт
Орлов и Овечкин отметились результативными действиями в матче против «Бостона»
07:03
Экономика
Илон Маск проиграл «борьбу» за вторую позицию в списке богатейших людей
07:01
Наука
Недоношенные мальчики стареют на 4,6 года быстрее здоровых сверстников
07:00
Общество
Пожарный эксперт рассказал о правилах безопасного отдыха в лесу
06:59
Общество
Ученые США перечислили симптомы скорой смерти
06:58
Общество
Компания Kia впервые показала обновленный седан K900
06:53
Общество
Жителям Санкт-Петербурга перечислили самые уникальные места города
06:37
Шоу-бизнес
«Куда ж без меня»: Сергей Лазарев снова выступит на Евровидении
06:29
Общество
АвтоВАЗ показал хэтчбек Lada Vesta не подлежащий продаже
06:22
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал, как его дочь «бомжует» в Испании
06:20
Общество
Премьер-министр России посетит Курчатовский институт
06:15
Шоу-бизнес
Селфи с «заплаканным» Юрием Стояновым напугало поклонников
06:02
Общество
Жителей Западной Сибири предупредили о резком понижении температуры
06:00
Общество
Экспериментальный яблоневый сад впервые расцвел в Крыму
05:59
Политика
Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год
05:57
Общество
Путин дал поручение создать систему учета домашних животных
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Илон Маск проиграл «борьбу» за вторую позицию в списке богатейших людей

Экономика
Илон Маск проиграл «борьбу» за вторую позицию в списке богатейших людей
Global Look Press  /  Javier Rojas/Keystone Press Agency

Нью-Йорк, 18 мая. Состояние миллиардера Илона Маска снизилось до 160,6 млрд долларов и теперь он занимает третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии издания Bloovberg.

Капитал Маска «тает» из-за падения стоимости акций Tesla. Согласно данным Bloomberg, последние два месяца доходность корпорации упала почти на 20% из-за нехватки полупроводников, а также на фоне высокой конкуренции со стороны других автопроизводителей.

В «борьбе» за вторую строчку Маск уступил гендиректору Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно, у которого состояние оценивается в 161,2 млрд долларов. Первый в списке остается глава корпорации Amazon Джефф Безос, у которого капитал составляет 190 млрд долларов.

Ранее Илон Маск включился в развитие перспективной криптовалюты Dogecoin. В своем Twitter-аккаунте бизнесмен сообщил, что работает с авторами разработки.

Илон Маск джефф безос бернар арно
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