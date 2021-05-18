Недоношенные мальчики стареют на 4,6 года быстрее здоровых сверстников

Онтарио, 18 мая. Младенцы мужского пола, вес которых при рождении был меньше килограмма, стареют быстрее представительниц прекрасного пола. Об этом заявили в канадском Университете Макмастера.

Исследователи обратились к данным старейшего в мире продольного исследования младенцев с крайне низкой массой тела (ELBW). Первые записи в нем датируются 1977 годом. Канадские ученые сравнили показатели детей из этого списка с медицинскими картами здоровых малышей.

Недоношенные мальчики на 4,6 года быстрее стареют, чем их сверстники, появившиеся на свет с нормальной массой тела. Ученые объяснили это борьбой за жизнь проблемных младенцев до рождения и в отделении интенсивной терапии. Результаты исследования опубликованы в журнале Pediatrics.

Ученые Стэнфордского университета ранее нашли способ замедлить процесс старения. В этом могут помочь кетодиеты и избегания стресса.