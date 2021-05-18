Ученые США перечислили симптомы скорой смерти

Вашингтон, 18 мая. Неизлечимо больной или пожилой человек сможет определить приближающуюся смерть по нескольким признакам. Их назвали ученые США.

Одним из распространенных признаков называют одышку или «воздушный голод», когда люди часто задыхаются. Результаты исследования Национального института старения опубликованы в издании The Daily Express.

В ходе исследования ученые выяснили, что психические расстройства тоже могут указывать на скорую смерть. Среди них отмечены депрессия, повышенное беспокойство и невнимательность. Человек может ощущать усталость или быть сонливым.

Возможность увеличить продолжительность жизни человека изучают сотрудники сочинского университета «Сириус». Для этого они анализируют гены столетних россиян. Полученные данные позволят разгадать секрет их долголетия.