Компания Kia впервые показала обновленный седан K900

Москва, 18 мая. Полноценная презентация обновленного седана Kia K900 пройдет до конца месяца. Разработчики внесли значительные изменения в дизайн модели.

Седан оснастили зауженными фарами, большой радиаторной решеткой и более габаритным логотипом марки. Изменения потерпели колесные диски и задние фонари, которые объединили светящейся полосой. Из-за этой детали регистрационный номер сместили с багажника на бампер.

Технические характеристики Kia K900 пока остаются в секрете. Сначала модель представят для южнокорейского рынка. Предыдущая версия Kia K900 не вызвала ажиотаж на внутреннем рынке.

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