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Общество
Старейший житель Австралии поделился секретом долголетия
07:13
Происшествия
Машина сбила молодую девушку на самокате в Набережных Челнах
07:07
Спорт
Орлов и Овечкин отметились результативными действиями в матче против «Бостона»
07:03
Экономика
Илон Маск проиграл «борьбу» за вторую позицию в списке богатейших людей
07:01
Наука
Недоношенные мальчики стареют на 4,6 года быстрее здоровых сверстников
07:00
Общество
Пожарный эксперт рассказал о правилах безопасного отдыха в лесу
06:59
Общество
Ученые США перечислили симптомы скорой смерти
06:58
Общество
Компания Kia впервые показала обновленный седан K900
06:53
Общество
Жителям Санкт-Петербурга перечислили самые уникальные места города
06:37
Шоу-бизнес
«Куда ж без меня»: Сергей Лазарев снова выступит на Евровидении
06:29
Общество
АвтоВАЗ показал хэтчбек Lada Vesta не подлежащий продаже
06:22
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал, как его дочь «бомжует» в Испании
06:20
Общество
Премьер-министр России посетит Курчатовский институт
06:15
Шоу-бизнес
Селфи с «заплаканным» Юрием Стояновым напугало поклонников
06:02
Общество
Жителей Западной Сибири предупредили о резком понижении температуры
06:00
Общество
Экспериментальный яблоневый сад впервые расцвел в Крыму
05:59
Политика
Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год
05:57
Общество
Путин дал поручение создать систему учета домашних животных
05:48
Политика
Лидеры РФ и КНР по видеосвязи примут участие в открытии ядерного объекта
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Компания Kia впервые показала обновленный седан K900

  /   Обновлено: 18 мая 2021 06:59
Общество
Компания Kia впервые показала обновленный седан K900
pixabay.com

Москва, 18 мая. Полноценная презентация обновленного седана Kia K900 пройдет до конца месяца. Разработчики внесли значительные изменения в дизайн модели.

Седан оснастили зауженными фарами, большой радиаторной решеткой и более габаритным логотипом марки. Изменения потерпели колесные диски и задние фонари, которые объединили светящейся полосой. Из-за этой детали регистрационный номер сместили с багажника на бампер.

Технические характеристики Kia K900 пока остаются в секрете. Сначала модель представят для южнокорейского рынка. Предыдущая версия Kia K900 не вызвала ажиотаж на внутреннем рынке.

Автопроизводитель Genesis ранее представил свою новый универсал G70 Shooting Brake. Новинка представляет собой что-то среднее между универсалом и хэтчбеком.

kia авто седан
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