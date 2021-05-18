«Куда ж без меня»: Сергей Лазарев снова выступит на Евровидении

Москва, 18 мая. Российский певец Сергей Лазарев прилетел в Роттердам, чтобы выступить в рамках международного конкурса «Евровидение-2021».

На своей странице в Instagram музыкант сообщил поклонникам, что вылетает в Нидерланды, добавив к видео в Stories надпись: «Куда ж без меня».

«Вот мы и на голландской земле, приехали в Нидерланды, Амстердам. Отсюда выезжаем в Роттердам, где, собственно, проходит в этом году Евровидение», — сообщил чуть позже Лазарев.

Музыкант, дважды представлявший Россию на Евровидении в 2016 и 2019 годах, выступит по приглашению организаторов международного конкурса 19 мая.

В этом году Евровидение пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Россию представляет певица Манижа с композицией Russian Woman. Первый полуфинал состоится во вторник, 18 мая. В ходе выступления на главной арене Ahoy Rotterdam за десять путевок в финал Евровидения поборются 16 стран, в том числе Россия. Манижа выступит под номером три.

Второй полуфинал состоится 20 мая, а финал пройдет в субботу, 22 мая. За победу будут сражаться 26 конкурсантов: 20 финалистов по итогам полуфиналов, страна-хозяйка Нидерланды (она будет замыкать конкурс) и пять участников от стран — основательниц мероприятия: Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции. Оба полуфинала и финал покажет в прямом эфире Первый канал. Начало трансляций — в 22:00 по московскому времени.

Руководитель пресс-службы холдинга «Европейская медиагруппа» Антон Коробков-Землянский в комментарии ФАН ранее дал свой прогноз о результатах певицы на конкурсе. Букмекеры не верят в победу Манижи, оценивая вероятность успеха попадания в призовую тройку в 2% — один против 49. Однако Коробков-Землянский подчеркивает, что результаты конкурса всегда очень сложно прогнозировать, потому что реакция аудитории бывает непредсказуемой.