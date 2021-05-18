АвтоВАЗ показал хэтчбек Lada Vesta не подлежащий продаже

Москва, 18 мая. Концерн «АвтоВАЗ» опубликовал видео с цифровой моделью хэтчбека Lada Vesta, который никогда не будут производить. Соответствующая запись размещена компанией на канале «На заводе».

Lada Vesta, показанная на видео, выполнена в кузове хэтчбек. Автомобиль отличается укороченным задним свесом, пятой дверью другой компоновки, более покатой линией крыши.

Кроме того, на 3D модели концепта видно, что автомобиль должен был получить более развитый спойлер и оригинальные фонари. Известно также, что длина хэтчбека составляет 4260 миллиметров.

Ранее петербургская организация CMGAISD, специализирующаяся на разработке автомобильных аксессуаров, представила цифровые комбинации приборов для моделей Lada Vesta и XRAY. Разрешение дисплея составляет 1920 х 720, размеры — 308 х 130 мм.