Алексей Панин показал, как его дочь «бомжует» в Испании

Мадрид, 18 мая. Переехавший в Испанию актер Алексей Панин поделился с поклонниками результатами своего родительского воспитания 14-летней Анны, которую вслед за отцом все называют просто Нюсей.

На своей странице в Instagram артист опубликовал видео, на котором его дочь средь бела дня сидит на скамье и пытается раскрыть устрицу.

«Отлучился на секунду, оставил ребенка в Толедо. Возвращаюсь — жрет устриц… Тут люди гуляют, дворец какой-то. Бомжует в Испании, жрет устриц, сволочь!» — комментирует за кадром происходящее Панин.

Рядом с девушкой стояла бутылка алкоголя, однако актер поспешил уточнить, что это его спиртное, чтобы его не обвинили в спаивании дочери.

«Мама, меня тут не кормят», — басом прокричала Нюся, показывая устрицу.

Поклонники Панина, судя по комментариям, шутку оценили и посмеялись вместе с ним.

«Отличные отношения дочки и отца! Кто бы что ни говорил», — отметила одна из подписчиц.

«Счастливое детство», — добавил другой фолловер.

Артист получил вид на жительство в Испании в прошлом году. По его словам, жилье он купил примерно за 70 тыс. евро. По данным СМИ, в конце января Панин тайно женился во второй раз, его избранницей стала 40-летняя Ева Тарлакян.

Актер не устает повторять, что не жалеет о своем решении покинуть родину, поскольку ему нравится Испания. Одним из любимых мест Панина в небольшом курортном городке стал нудистский пляж, откуда он публиковал снимки в своем Instagram. В начале мая артист снял трусы прямо на городской парковке в Торревьехе. Всем «непонимающим» он объяснил, что именно так и представляет себе свободу.