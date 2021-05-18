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Общество
Старейший житель Австралии поделился секретом долголетия
07:13
Происшествия
Машина сбила молодую девушку на самокате в Набережных Челнах
07:07
Спорт
Орлов и Овечкин отметились результативными действиями в матче против «Бостона»
07:03
Экономика
Илон Маск проиграл «борьбу» за вторую позицию в списке богатейших людей
07:01
Наука
Недоношенные мальчики стареют на 4,6 года быстрее здоровых сверстников
07:00
Общество
Пожарный эксперт рассказал о правилах безопасного отдыха в лесу
06:59
Общество
Ученые США перечислили симптомы скорой смерти
06:58
Общество
Компания Kia впервые показала обновленный седан K900
06:53
Общество
Жителям Санкт-Петербурга перечислили самые уникальные места города
06:37
Шоу-бизнес
«Куда ж без меня»: Сергей Лазарев снова выступит на Евровидении
06:29
Общество
АвтоВАЗ показал хэтчбек Lada Vesta не подлежащий продаже
06:22
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал, как его дочь «бомжует» в Испании
06:20
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Премьер-министр России посетит Курчатовский институт
06:15
Шоу-бизнес
Селфи с «заплаканным» Юрием Стояновым напугало поклонников
06:02
Общество
Жителей Западной Сибири предупредили о резком понижении температуры
06:00
Общество
Экспериментальный яблоневый сад впервые расцвел в Крыму
05:59
Политика
Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год
05:57
Общество
Путин дал поручение создать систему учета домашних животных
05:48
Политика
Лидеры РФ и КНР по видеосвязи примут участие в открытии ядерного объекта
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Алексей Панин показал, как его дочь «бомжует» в Испании

Шоу-бизнес
Алексей Панин показал, как его дочь «бомжует» в Испании
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Мадрид, 18 мая. Переехавший в Испанию актер Алексей Панин поделился с поклонниками результатами своего родительского воспитания 14-летней Анны, которую вслед за отцом все называют просто Нюсей.

На своей странице в Instagram артист опубликовал видео, на котором его дочь средь бела дня сидит на скамье и пытается раскрыть устрицу.

«Отлучился на секунду, оставил ребенка в Толедо. Возвращаюсь — жрет устриц… Тут люди гуляют, дворец какой-то. Бомжует в Испании, жрет устриц, сволочь!» — комментирует за кадром происходящее Панин.

Рядом с девушкой стояла бутылка алкоголя, однако актер поспешил уточнить, что это его спиртное, чтобы его не обвинили в спаивании дочери.

«Мама, меня тут не кормят», — басом прокричала Нюся, показывая устрицу.

Поклонники Панина, судя по комментариям, шутку оценили и посмеялись вместе с ним.

«Отличные отношения дочки и отца! Кто бы что ни говорил», — отметила одна из подписчиц.

«Счастливое детство», — добавил другой фолловер.

Артист получил вид на жительство в Испании в прошлом году. По его словам, жилье он купил примерно за 70 тыс. евро. По данным СМИ, в конце января Панин тайно женился во второй раз, его избранницей стала 40-летняя Ева Тарлакян.

Актер не устает повторять, что не жалеет о своем решении покинуть родину, поскольку ему нравится Испания. Одним из любимых мест Панина в небольшом курортном городке стал нудистский пляж, откуда он публиковал снимки в своем Instagram. В начале мая артист снял трусы прямо на городской парковке в Торревьехе. Всем «непонимающим» он объяснил, что именно так и представляет себе свободу.

испания панин анна панина
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