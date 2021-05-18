Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 мая 07:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:14
Общество
Старейший житель Австралии поделился секретом долголетия
07:13
Происшествия
Машина сбила молодую девушку на самокате в Набережных Челнах
07:07
Спорт
Орлов и Овечкин отметились результативными действиями в матче против «Бостона»
07:03
Экономика
Илон Маск проиграл «борьбу» за вторую позицию в списке богатейших людей
07:01
Наука
Недоношенные мальчики стареют на 4,6 года быстрее здоровых сверстников
07:00
Общество
Пожарный эксперт рассказал о правилах безопасного отдыха в лесу
06:59
Общество
Ученые США перечислили симптомы скорой смерти
06:58
Общество
Компания Kia впервые показала обновленный седан K900
06:53
Общество
Жителям Санкт-Петербурга перечислили самые уникальные места города
06:37
Шоу-бизнес
«Куда ж без меня»: Сергей Лазарев снова выступит на Евровидении
06:29
Общество
АвтоВАЗ показал хэтчбек Lada Vesta не подлежащий продаже
06:22
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал, как его дочь «бомжует» в Испании
06:20
Общество
Премьер-министр России посетит Курчатовский институт
06:15
Шоу-бизнес
Селфи с «заплаканным» Юрием Стояновым напугало поклонников
06:02
Общество
Жителей Западной Сибири предупредили о резком понижении температуры
06:00
Общество
Экспериментальный яблоневый сад впервые расцвел в Крыму
05:59
Политика
Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год
05:57
Общество
Путин дал поручение создать систему учета домашних животных
05:48
Политика
Лидеры РФ и КНР по видеосвязи примут участие в открытии ядерного объекта
05:40
Общество
Warner Bros. «забраковала» сценарий Снайдера к третьей части «300 спартанцев»
Все новости
18 мая 07:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:14
Общество
Старейший житель Австралии поделился секретом долголетия
07:13
Происшествия
Машина сбила молодую девушку на самокате в Набережных Челнах
07:07
Спорт
Орлов и Овечкин отметились результативными действиями в матче против «Бостона»
07:03
Экономика
Илон Маск проиграл «борьбу» за вторую позицию в списке богатейших людей
07:01
Наука
Недоношенные мальчики стареют на 4,6 года быстрее здоровых сверстников
07:00
Общество
Пожарный эксперт рассказал о правилах безопасного отдыха в лесу
06:59
Общество
Ученые США перечислили симптомы скорой смерти
06:58
Общество
Компания Kia впервые показала обновленный седан K900
06:53
Общество
Жителям Санкт-Петербурга перечислили самые уникальные места города
06:37
Шоу-бизнес
«Куда ж без меня»: Сергей Лазарев снова выступит на Евровидении
06:29
Общество
АвтоВАЗ показал хэтчбек Lada Vesta не подлежащий продаже
06:22
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал, как его дочь «бомжует» в Испании
06:20
Общество
Премьер-министр России посетит Курчатовский институт
06:15
Шоу-бизнес
Селфи с «заплаканным» Юрием Стояновым напугало поклонников
06:02
Общество
Жителей Западной Сибири предупредили о резком понижении температуры
06:00
Общество
Экспериментальный яблоневый сад впервые расцвел в Крыму
05:59
Политика
Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год
05:57
Общество
Путин дал поручение создать систему учета домашних животных
05:48
Политика
Лидеры РФ и КНР по видеосвязи примут участие в открытии ядерного объекта
05:40
Общество
Warner Bros. «забраковала» сценарий Снайдера к третьей части «300 спартанцев»
Все новости

Премьер-министр России посетит Курчатовский институт

Общество
Премьер-министр России посетит Курчатовский институт
Prt Scr youtube.com  /  Москва 24

Москва, 18 мая. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин с рабочим визитом посетит Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Российский премьер примет участие в церемонии запуска токамака Т-15МД. Также мероприятие посетят вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

После церемонии пуска токамака пройдет встреча с научными сотрудниками института. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Ранее Михаил Мишустин рассказал о принятии новой государственной программы в области сельского хозяйства. Об этом премьер сообщил на совещании со своими заместителями.

правительство россии курчатовский институт владимир мишустин токамак
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 44771 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 38810 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 28425 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 22021 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 22001 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Все новости / Общество / Премьер-министр России посетит Курчатовский институт
Рейтинг@Mail.ru