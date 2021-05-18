Премьер-министр России посетит Курчатовский институт

Москва, 18 мая. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин с рабочим визитом посетит Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Российский премьер примет участие в церемонии запуска токамака Т-15МД. Также мероприятие посетят вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

После церемонии пуска токамака пройдет встреча с научными сотрудниками института. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Ранее Михаил Мишустин рассказал о принятии новой государственной программы в области сельского хозяйства. Об этом премьер сообщил на совещании со своими заместителями.