Селфи с «заплаканным» Юрием Стояновым напугало поклонников

Москва, 18 мая. Поклонники артиста Юрия Стоянова испугались за его здоровье после появления в соцсети селфи с коллегой по сериалу «Вампиры средней полосы» Ольгой Медынич.

На своей странице в Instagram Медынич опубликовала фото со Стояновым, поблагодарив артиста за приятное времяпрепровождение.

«Люблю. Спасибо за вечер, он был фантастический. Мы не ожидали, мы ехали просто на встречу, но с вами «просто» не вариант», — подписала она снимок.

Артист на фото предстал в белом банном халате и очень красными глазами, чем озадачил поклонников.

«Это кто так довел Юрия Николаевича?» «Даже грустно стало, когда увидела фото» «Почему слезы?» — задались вопросами фолловеры в комментариях.

Благодаря видео в сторис Медынич стало ясно, что глаза у актера красные после бани. Коллеги отмечали финал первого сезона сериала «Вампиры средней полосы». На кадрах, опубликованных актрисой, видно, что друзья собрались за большим столом и очень весело провели время.

В марте стало известно, что сценарий сериала был написан специально под Стоянова. В картине он исполнил главную роль — главаря смоленского клана вампиров. Однако в какой-то момент ему пришлось покинуть съемки и на свое место он рекомендовал Михаила Ефремова. Он уже отснялся в 30% материала, когда произошла смертельная авария. Ефремов попал под следствие, поэтому съемки вновь оказались под угрозой срыва. Тогда создатели проекта снова обратились к Юрию Стоянову.