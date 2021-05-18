Жителей Западной Сибири предупредили о резком понижении температуры

Красноярск, 18 мая. Дневные температуры на юге Западной Сибири будут значительно ниже со среды. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха днем понизится до восьми, местами до +16 градусов. Такие погодные изменения затронут Новосибирскую, Томскую, Омскую области, Красноярск, передает ТАСС.

«Резко и очень сильно понизится температура на юге Западной Сибири. Она будет ниже нормы на четыре-шесть градусов», — сообщил Роман Вильфанд.

А вот в регионах Урала и Поволжья наблюдается 35-градусная жара. Такая погода продержится до конца текущей недели. Соответствующее заявление сделал метеоролог Роман Вильфанд.