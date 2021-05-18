Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год

Вашингтон, 18 мая. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл заработали за прошлый год в три раза меньше, чем вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф.

Накануне в Соединенных Штатах наступил последний день для подачи федеральных налоговых деклараций. Сроки продлили на месяц из-за пандемии COVID-19.

Согласно документу, глава Белого дома вместе с супругой заработал 607 336 долларов. Они заплатили 157 414 долларов федерального подоходного налога с эффективной ставкой налогообложения в 25,9%.

Отдельной строкой указаны траты на благотворительность: 30 704 доллара. Из них 10 тыс. долларов пошли в фонд сына Байдена Бо, скончавшегося в 2015 году от опухоли головного мозга (глиобластомы). Помимо федерального налога, Байдены заплатили почти 29 тыс. долларов налогов штату Делавэр и 443 доллара штату Виргиния.

Харрис с супругом заработала 1 695 225 долларов, они заплатили 621 893 доллара федерального подоходного налога по эффективной ставке в 36,7%. На благотворительность они перевели 27 тыс. долларов, и еще 125 тыс. долларов подоходного налога Калифорнии, 57 тыс. долларов — округу Колумбия.

В прошлом году Джо Байден занимал пост вице-президента и был кандидатом в президенты США, соперником теперь уже бывшего главы государства Дональда Трампа. Харрис работала сенатором.

В преддверии президентских выборов в США, которые состоялись 3 ноября 2020 года, стало известно, что Байден потратил в ходе предвыборной кампании 582 млн долларов на оплату рекламы на телевидении. Это стало абсолютным рекордом среди кандидатов за всю историю США. Кампания Байдена стартовала еще в 2019 году. Трамп потратил порядка 342 млн долларов на те же цели.