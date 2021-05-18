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18 мая 06:06
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новостей
06:02
Общество
Жителей Западной Сибири предупредили о резком понижении температуры
06:00
Общество
Экспериментальный яблоневый сад впервые расцвел в Крыму
05:59
Политика
Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год
05:57
Общество
Путин дал поручение создать систему учета домашних животных
05:48
Политика
Лидеры РФ и КНР по видеосвязи примут участие в открытии ядерного объекта
05:40
Общество
Warner Bros. «забраковала» сценарий Снайдера к третьей части «300 спартанцев»
05:34
Общество
Нагиев перевоплотится в африканского вождя в новой ленте Кончаловского
05:32
Шоу-бизнес
Рудковская назвала возможных победителей Евровидения-2021
05:23
Общество
Названы пять ключевых признаков, что головная боль связана с раком мозга
05:06
Весь мир
Верховный суд США может ужесточить запреты абортов 
05:02
Общество
Автор популярных детективов Екатерина Вильмонт умерла на 76-м году жизни
05:00
Экономика
Экономист назвал причину падения спроса на жилье в новостройках
04:59
Общество
Температурный рекорд был побит во Владивостоке 17 мая
04:57
Общество
Новая партия российского «Спутника V» поступила в Мексику
04:54
Общество
Петербуржцам рассказали о сроках наступления купального сезона
04:47
Общество
Сотрудники Авиалесоохраны потушили 166 лесных пожаров за сутки в России
04:44
Шоу-бизнес
«Пугачева меня ненавидела»: первая «жена» Киркорова рассказала о расставании с певцом
04:38
Общество
IT-специалист Лукацкий назвал наиболее безопасное место для хранения данных
04:35
Происшествия
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом на западе Японии
04:26
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Перевернувшийся автобус едва не лишил жизни двух вахтовиков под Хабаровском
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Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год

Политика
Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool via CNP

Вашингтон, 18 мая. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл заработали за прошлый год в три раза меньше, чем вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф.

Накануне в Соединенных Штатах наступил последний день для подачи федеральных налоговых деклараций. Сроки продлили на месяц из-за пандемии COVID-19.

Согласно документу, глава Белого дома вместе с супругой заработал 607 336 долларов. Они заплатили 157 414 долларов федерального подоходного налога с эффективной ставкой налогообложения в 25,9%.

Отдельной строкой указаны траты на благотворительность: 30 704 доллара. Из них 10 тыс. долларов пошли в фонд сына Байдена Бо, скончавшегося в 2015 году от опухоли головного мозга (глиобластомы). Помимо федерального налога, Байдены заплатили почти 29 тыс. долларов налогов штату Делавэр и 443 доллара штату Виргиния.

Харрис с супругом заработала 1 695 225 долларов, они заплатили 621 893 доллара федерального подоходного налога по эффективной ставке в 36,7%. На благотворительность они перевели 27 тыс. долларов, и еще 125 тыс. долларов подоходного налога Калифорнии, 57 тыс. долларов — округу Колумбия.

В прошлом году Джо Байден занимал пост вице-президента и был кандидатом в президенты США, соперником теперь уже бывшего главы государства Дональда Трампа. Харрис работала сенатором.

В преддверии президентских выборов в США, которые состоялись 3 ноября 2020 года, стало известно, что Байден потратил в ходе предвыборной кампании 582 млн долларов на оплату рекламы на телевидении. Это стало абсолютным рекордом среди кандидатов за всю историю США. Кампания Байдена стартовала еще в 2019 году. Трамп потратил порядка 342 млн долларов на те же цели.

Джо Байден сша байден харрис
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