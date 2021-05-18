Путин дал поручение создать систему учета домашних животных

Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин поручил органам власти создать законопроект об учете домашних питомцев, а также обеспечить мониторинг популяции бездомных животных.

Правительство РФ должно будет до 1 декабря проработать регламентированные правила по содержанию и разведению домашних и диких зверей. Им поручено установить порядок распределения питомцев в приюты и внедрить систему оповещения гражданами о неподобающем обращении с ними.

Президент распорядился о работе по совершенствованию нынешней системы обращения с безнадзорными животными. Это касается, в том числе, наращивания объемов их вакцинации и стерилизации, а также создания единых нормативов по содержанию питомцев в приютах.

Ранее Путин распорядился о введении дополнительных мер безопасности на Евро-2020. Они будут действовать в Петербурге и Ленинградской области в период со 2 по 12 июня.