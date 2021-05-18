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18 мая 06:06
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Общество
Жителей Западной Сибири предупредили о резком понижении температуры
06:00
Общество
Экспериментальный яблоневый сад впервые расцвел в Крыму
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Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год
05:57
Общество
Путин дал поручение создать систему учета домашних животных
05:48
Политика
Лидеры РФ и КНР по видеосвязи примут участие в открытии ядерного объекта
05:40
Общество
Warner Bros. «забраковала» сценарий Снайдера к третьей части «300 спартанцев»
05:34
Общество
Нагиев перевоплотится в африканского вождя в новой ленте Кончаловского
05:32
Шоу-бизнес
Рудковская назвала возможных победителей Евровидения-2021
05:23
Общество
Названы пять ключевых признаков, что головная боль связана с раком мозга
05:06
Весь мир
Верховный суд США может ужесточить запреты абортов 
05:02
Общество
Автор популярных детективов Екатерина Вильмонт умерла на 76-м году жизни
05:00
Экономика
Экономист назвал причину падения спроса на жилье в новостройках
04:59
Общество
Температурный рекорд был побит во Владивостоке 17 мая
04:57
Общество
Новая партия российского «Спутника V» поступила в Мексику
04:54
Общество
Петербуржцам рассказали о сроках наступления купального сезона
04:47
Общество
Сотрудники Авиалесоохраны потушили 166 лесных пожаров за сутки в России
04:44
Шоу-бизнес
«Пугачева меня ненавидела»: первая «жена» Киркорова рассказала о расставании с певцом
04:38
Общество
IT-специалист Лукацкий назвал наиболее безопасное место для хранения данных
04:35
Происшествия
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом на западе Японии
04:26
Происшествия
Перевернувшийся автобус едва не лишил жизни двух вахтовиков под Хабаровском
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Путин дал поручение создать систему учета домашних животных

Общество
Путин дал поручение создать систему учета домашних животных
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин поручил органам власти создать законопроект об учете домашних питомцев, а также обеспечить мониторинг популяции бездомных животных.

Правительство РФ должно будет до 1 декабря проработать регламентированные правила по содержанию и разведению домашних и диких зверей. Им поручено установить порядок распределения питомцев в приюты и внедрить систему оповещения гражданами о неподобающем обращении с ними.

Президент распорядился о работе по совершенствованию нынешней системы обращения с безнадзорными животными. Это касается, в том числе, наращивания объемов их вакцинации и стерилизации, а также создания единых нормативов по содержанию питомцев в приютах.

Ранее Путин распорядился о введении дополнительных мер безопасности на Евро-2020. Они будут действовать в Петербурге и Ленинградской области в период со 2 по 12 июня.

путин законопроект домашние животные
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