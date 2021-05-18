Warner Bros. «забраковала» сценарий Снайдера к третьей части «300 спартанцев»

Лос-Анджелес, 18 мая. Режиссер Зак Снайдер создал сценарий третьей части фильма «300 спартанцев», однако киностудия Warner Bros. восприняла ленту как "неподходящую" для франшизы.

Снайдер разработал сценарий к сиквелу картины о воинах Спарты. Она должна была носить название «Кровь и прах». Однако Warner Bros. не оценили стараний кинематографиста.

Известно, что фильм должен был получиться «совсем другим». По словам Снайдера, основные события картины повествовали бы об отношениях между Гефестионом и Александром. Сам режиссер назвал это «историей любви», которая хотя и не вписывалась в традиционный контекст «300 спартанцев», однако «концепция была действительно великолепной».

«Думаете, Warner Bros. сказали: «О, это прекрасная история любви и войны, мы бы с удовольствием поставили ее»? Нет, конечно» — поделился Снайдер.

На днях кинематографист оценил решение Warner Bros. ввести в фильмы вселенной DC чернокожего Супермена. В этой инициативе он поддержал киностудию, заявив, что это «смелый и крутой шаг».