Нагиев перевоплотится в африканского вождя в новой ленте Кончаловского

Москва, 18 мая. Съемки нового фильма режиссера Егора Кончаловского «Мой папа — вождь!», где актер Дмитрий Нагиев сыграет главную роль, начались в Москве.

Сюжет будущей картины развернется вокруг капитана дальнего плавания, в которого и перевоплотится Нагиев. Он становится вождем племени африканцев. Однако спустя десять лет капитан возвращается домой. Тогда он пытается восстановить свои отношения с семьей, несмотря на долгое отсутствие, передали «Известия» со ссылкой на пресс-службу Киностудии имени Горького.

«Надо вспомнить все: себя, сына, прежнюю любовь — и стать другим человеком. Тонуть, гореть. Ну, а как иначе?!» — поделился впечатлениями Нагиев.

Недавно стало известно, что Дмитрий Нагиев станет четвертым ведущим ежегодной премии МУЗ-ТВ. Его коллегами в проведении мероприятия станут Ксения Собчак, Александр Ревва и Настя Ивлеева.