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18 мая 06:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:02
Общество
Жителей Западной Сибири предупредили о резком понижении температуры
06:00
Общество
Экспериментальный яблоневый сад впервые расцвел в Крыму
05:59
Политика
Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год
05:57
Общество
Путин дал поручение создать систему учета домашних животных
05:48
Политика
Лидеры РФ и КНР по видеосвязи примут участие в открытии ядерного объекта
05:40
Общество
Warner Bros. «забраковала» сценарий Снайдера к третьей части «300 спартанцев»
05:34
Общество
Нагиев перевоплотится в африканского вождя в новой ленте Кончаловского
05:32
Шоу-бизнес
Рудковская назвала возможных победителей Евровидения-2021
05:23
Общество
Названы пять ключевых признаков, что головная боль связана с раком мозга
05:06
Весь мир
Верховный суд США может ужесточить запреты абортов 
05:02
Общество
Автор популярных детективов Екатерина Вильмонт умерла на 76-м году жизни
05:00
Экономика
Экономист назвал причину падения спроса на жилье в новостройках
04:59
Общество
Температурный рекорд был побит во Владивостоке 17 мая
04:57
Общество
Новая партия российского «Спутника V» поступила в Мексику
04:54
Общество
Петербуржцам рассказали о сроках наступления купального сезона
04:47
Общество
Сотрудники Авиалесоохраны потушили 166 лесных пожаров за сутки в России
04:44
Шоу-бизнес
«Пугачева меня ненавидела»: первая «жена» Киркорова рассказала о расставании с певцом
04:38
Общество
IT-специалист Лукацкий назвал наиболее безопасное место для хранения данных
04:35
Происшествия
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом на западе Японии
04:26
Происшествия
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Нагиев перевоплотится в африканского вождя в новой ленте Кончаловского

Общество
Нагиев перевоплотится в африканского вождя в новой ленте Кончаловского
instagram.com  /  @nagiev.universal

Москва, 18 мая. Съемки нового фильма режиссера Егора Кончаловского «Мой папа — вождь!», где актер Дмитрий Нагиев сыграет главную роль, начались в Москве.

Сюжет будущей картины развернется вокруг капитана дальнего плавания, в которого и перевоплотится Нагиев. Он становится вождем племени африканцев. Однако спустя десять лет капитан возвращается домой. Тогда он пытается восстановить свои отношения с семьей, несмотря на долгое отсутствие, передали «Известия» со ссылкой на пресс-службу Киностудии имени Горького.

«Надо вспомнить все: себя, сына, прежнюю любовь — и стать другим человеком. Тонуть, гореть. Ну, а как иначе?!» — поделился впечатлениями Нагиев.

Недавно стало известно, что Дмитрий Нагиев станет четвертым ведущим ежегодной премии МУЗ-ТВ. Его коллегами в проведении мероприятия станут Ксения Собчак, Александр Ревва и Настя Ивлеева.

кино нагиев кончаловский мой папа — вождь
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