Рудковская назвала возможных победителей Евровидения-2021

Москва, 18 мая. Евровидение-2021 будет самым слабым конкурсом за всю историю, считает продюсер Яна Рудковская.

Первый полуфинал международного песенного конкурса стартует 18 мая. Однако прошедшая в Роттердаме репетиция выступлений не впечатлила Рудковскую.

«На мой взгляд, это будет самый слабый конкурс за всю историю Евровидения. Я не помню, чтобы было так мало явных фаворитов. Три человека там только выделяются. Не знаю, с чем это связано», — заявила продюсер.

Номер подопечной Филиппа Киркорова Натальи Гордиенко, представляющей Молдавию, она назвала красивым и интересным. Победителями же, по словам Рудковской, станут «искренность француженки или суперсайз участницы из Мальты, очень искренний швейцарец или кто-то другой».

«Больше выбирать не из чего, если честно, на фоне всего остального. Если бы у Манижи была сильнее песня, то у России были бы вообще очень большие шансы. С точки зрения вокала она, конечно, потрясающая», — резюмировала Рудковская.

Второй полуфинал состоится 20 мая, а финал пройдет в субботу, 22 мая. За победу будут сражаться 26 конкурсантов. Оба полуфинала и финал покажет в прямом эфире Первый канал. Начало трансляций — в 22:00 по московскому времени.

Как сообщал ФАН, официальные букмекеры Евровидения на первое место сейчас ставят Италию, второе — Францию, третье — Мальту. Манижу, представляющую Россию, букмекеры поставили на 11-е место.