Названы пять ключевых признаков, что головная боль связана с раком мозга

Вашингтон, 18 мая. Головная боль является распространенным симптомом опухоли головного мозга. Есть пять особенностей, которые могут свидетельствовать о развитии рака.

Обратиться к врачу следует в случае, если раньше проблем с головной болью не было. "Звоночком" может быть тошнота, сопровождающая боль. Третий симптом — боль может разбудить среди ночи. Четвертый признак — появляющиеся из-за боли слепые пятна и мигающие огни перед глазами. Если симптомы не проходят и ухудшаются в течение недель и месяцев — нужно незамедлительно посетить врача, сообщает Express.

Рак головного мозга может вызывать головные боли из-за внутричерепного давления, создаваемого при увеличении размера опухоли. Повышенное внутричерепное давление также может привести к проблемам со зрением. Потеря зрения может приходить и уходить, снижается также периферическое зрение.

В зависимости от того, где опухоль располагается, могут появиться разные симптомы. Например, опухоль, растущая в лобной доле, может вызвать затруднения при ходьбе, проблемы с речью и слабость с одной стороны тела. Другие признаки могут включать изменения личности и потерю обоняния. Если опухолью поражена височная доля, это может привести к кратковременной потере памяти или появлением «голосов в голове».

По данным Cancer Research UK, самый высокий риск развития опухоли головного мозга сегодня у людей от 85 до 89 лет. Хотя и незначительно, но два процента опухолей головного мозга связаны с избыточным весом.

Ранее сообщалось, что специалисты Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова изобрели препарат, способный повышать эффективность лечения нейробластомы (наиболее агрессивной опухоли мозга) на 40%.