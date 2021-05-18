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Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год
05:57
Общество
Путин дал поручение создать систему учета домашних животных
05:48
Политика
Лидеры РФ и КНР по видеосвязи примут участие в открытии ядерного объекта
05:40
Общество
Warner Bros. «забраковала» сценарий Снайдера к третьей части «300 спартанцев»
05:34
Общество
Нагиев перевоплотится в африканского вождя в новой ленте Кончаловского
05:32
Шоу-бизнес
Рудковская назвала возможных победителей Евровидения-2021
05:23
Общество
Названы пять ключевых признаков, что головная боль связана с раком мозга
05:06
Весь мир
Верховный суд США может ужесточить запреты абортов 
05:02
Общество
Автор популярных детективов Екатерина Вильмонт умерла на 76-м году жизни
05:00
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Экономист назвал причину падения спроса на жилье в новостройках
04:59
Общество
Температурный рекорд был побит во Владивостоке 17 мая
04:57
Общество
Новая партия российского «Спутника V» поступила в Мексику
04:54
Общество
Петербуржцам рассказали о сроках наступления купального сезона
04:47
Общество
Сотрудники Авиалесоохраны потушили 166 лесных пожаров за сутки в России
04:44
Шоу-бизнес
«Пугачева меня ненавидела»: первая «жена» Киркорова рассказала о расставании с певцом
04:38
Общество
IT-специалист Лукацкий назвал наиболее безопасное место для хранения данных
04:35
Происшествия
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом на западе Японии
04:26
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Названы пять ключевых признаков, что головная боль связана с раком мозга

  /   Обновлено: 18 мая 2021 05:25
Общество
Названы пять ключевых признаков, что головная боль связана с раком мозга
pixabay.com

Вашингтон, 18 мая. Головная боль является распространенным симптомом опухоли головного мозга. Есть пять особенностей, которые могут свидетельствовать о развитии рака.

Обратиться к врачу следует в случае, если раньше проблем с головной болью не было. "Звоночком" может быть тошнота, сопровождающая боль. Третий симптом — боль может разбудить среди ночи. Четвертый признак — появляющиеся из-за боли слепые пятна и мигающие огни перед глазами. Если симптомы не проходят и ухудшаются в течение недель и месяцев — нужно незамедлительно посетить врача, сообщает Express.

Рак головного мозга может вызывать головные боли из-за внутричерепного давления, создаваемого при увеличении размера опухоли. Повышенное внутричерепное давление также может привести к проблемам со зрением. Потеря зрения может приходить и уходить, снижается также периферическое зрение.

В зависимости от того, где опухоль располагается, могут появиться разные симптомы. Например, опухоль, растущая в лобной доле, может вызвать затруднения при ходьбе, проблемы с речью и слабость с одной стороны тела. Другие признаки могут включать изменения личности и потерю обоняния. Если опухолью поражена височная доля, это может привести к кратковременной потере памяти или появлением «голосов в голове».

По данным Cancer Research UK, самый высокий риск развития опухоли головного мозга сегодня у людей от 85 до 89 лет. Хотя и незначительно, но два процента опухолей головного мозга связаны с избыточным весом.

Ранее сообщалось, что специалисты Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова изобрели препарат, способный повышать эффективность лечения нейробластомы (наиболее агрессивной опухоли мозга) на 40%.

рак здоровье онкология головные боли рак мозга
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