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Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год
05:57
Общество
Путин дал поручение создать систему учета домашних животных
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Лидеры РФ и КНР по видеосвязи примут участие в открытии ядерного объекта
05:40
Общество
Warner Bros. «забраковала» сценарий Снайдера к третьей части «300 спартанцев»
05:34
Общество
Нагиев перевоплотится в африканского вождя в новой ленте Кончаловского
05:32
Шоу-бизнес
Рудковская назвала возможных победителей Евровидения-2021
05:23
Общество
Названы пять ключевых признаков, что головная боль связана с раком мозга
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Весь мир
Верховный суд США может ужесточить запреты абортов 
05:02
Общество
Автор популярных детективов Екатерина Вильмонт умерла на 76-м году жизни
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Экономика
Экономист назвал причину падения спроса на жилье в новостройках
04:59
Общество
Температурный рекорд был побит во Владивостоке 17 мая
04:57
Общество
Новая партия российского «Спутника V» поступила в Мексику
04:54
Общество
Петербуржцам рассказали о сроках наступления купального сезона
04:47
Общество
Сотрудники Авиалесоохраны потушили 166 лесных пожаров за сутки в России
04:44
Шоу-бизнес
«Пугачева меня ненавидела»: первая «жена» Киркорова рассказала о расставании с певцом
04:38
Общество
IT-специалист Лукацкий назвал наиболее безопасное место для хранения данных
04:35
Происшествия
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом на западе Японии
04:26
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Верховный суд США может ужесточить запреты абортов 

  /   Обновлено: 18 мая 2021 05:14
Весь мир
Верховный суд США может ужесточить запреты абортов 
pixabay.com  /  Free-Photos

Верховный суд США рассмотрит возможность отмены решения 1973 года по делу Роу против Уэйда, которое легализовало аборты по всей стране.

В решении по делу Роу против Уэйда, которое впоследствии было подтверждено в 1992 году, суд заявил, что штаты не могут запретить аборт до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным вне матки, что, по мнению врачей, составляет от 24 до 28 недель. В штате Миссисипи аборты запрещены после 15 недель беременности. 

Как сообщает The New York Times, Верховный суд может запретить делать аборты на более ранних сроках. Противники принятия новых ограничений подчеркивают, что, просто дав согласие на рассмотрение дела, консервативные судьи сигнализировали о своей готовности запретить прерывание беременности. 

«Громко звучат тревожные звонки об угрозе репродуктивным правам, — заявила Нэнси Нортап, президент Центра репродуктивных прав. — Верховный суд только что согласился пересмотреть запрет на аборты, который, несомненно, нарушает почти 50-летний прецедент Верховного суда и является тестовым случаем для отмены дела Роу против Уэйда». 

Сторонники закона штата Миссисипи заявили, что это необходимо для защиты жизни плода, и выразили уверенность, что Верховный суд признает его конституционным.

«Законодательное собрание штата Миссисипи приняло этот закон в соответствии с волей своих избирателей по укреплению здоровья женщин и сохранению достоинства и неприкосновенности жизни, — говорится в заявлении генерального прокурора штата от республиканской партии Линн Фитч. — Я по-прежнему привержена защите интересов женщин и защите законного права Миссисипи на защиту еще не рожденных детей». 

Верховный суд США может ужесточить запреты абортов 
Федеральное агентство новостей  / 

Политическая горячая точка

Рассмотрение дела начнется только в октябре, а решение вынесут уже в следующем году: весной или в начале лета. Это связано с предстоящим переизбранием судей. Как подчеркивают американские СМИ, дебаты на данную тему станут «политической горячей точкой». 

Решающим фактором может стать то, что после смерти судьи Рут Бейдер Гинзбург в сентябре ее место заняла Эми Кони Барретт, консерватор, выступавшая против «абортов по требованию». После выхода на пенсию в 2018 году судьи Энтони М. Кеннеди, осторожного сторонника права на аборт, законодательные собрания штатов ввели множество ограничений и запретов в надежде, что кадровые изменения в Верховном суде побудят его пересмотреть свою судебную практику в отношении абортов.

Точный вопрос, который судьи согласились решить, заключался в том, «являются ли все запреты на аборты до дожития неконституционными». В зависимости от того, как суд ответит на этот вопрос, он может подтвердить, пересмотреть или отменить давние конституционные рамки прав на аборт. Эксперты опасаются, что после положительного решения, в некоторых штатах могут полностью запретить аборты. 

Предыдущие дела об абортах учитывали ограничения в отношении того, кто может выполнять эту процедуру, какие стандарты клиники должны соблюдать и какие методы допустимы. Отец Франк Павон, национальный директор организации «Священники на всю жизнь», отметил, что «новое дело затронет гораздо более фундаментальную проблему». Это, по его словам, будет уже не просто новый регламент процедуры, а полный запрет «для защиты детей». 

Верховный суд США может ужесточить запреты абортов 
pixabay.com  / 

Трамп против Байдена

СМИ также указывают на политическую составляющую данного вопроса. Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США и представлявший Республиканскую партию, пообещал назначить судей, которые отменят решение Роу, и теперь в суде заседают трое из назначенных им. 

Следующий срок полномочий Верховного суда, как пишет NYT, покажет два «блокбастера»: рассмотрение дело об абортах и о возможном запрете ношения оружия. Действующий президент США, демократ Джо Байден, стремясь сократить число республиканцев в Верховном суде, назначил комиссию для рассмотрения способов пересмотра структуры и процессов суда. 

Ранее ФАН сообщал, что власти американского штата Огайо официально запретили врачам делать аборты в случаях, когда у ребенка зарегистрирован синдром Дауна. Общественность надеется оспорить это решение. 

сша трамп аборты байден верховный суд сша запрет аботов
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