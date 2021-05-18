Автор популярных детективов Екатерина Вильмонт умерла на 76-м году жизни

Москва, 18 мая. Писательница Екатерина Вильмонт ушла из жизни 16 мая 2021 года. Автору детских детективов было 75 лет, сообщает издательство АСТ.

Екатерина Вильмонт более 20 лет сотрудничала с АСТ. В издательстве отметили это время как счастливое и яркое. Книги писательницы издаются миллионными тиражами. На ее счету свыше 50 произведений.

«Издательство АСТ с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян», — говорится в сообщении.

Вильмонт родилась в семье профессиональных переводчиков. Сначала она присоединилась к деятельности родителей, а затем решила углубиться в литературу. Большую любовь она снискала у юных читателей благодаря серии «Детский детектив».

Все больше людей творческих и технических специальностей уходят в мир иной. На днях на 76-м году жизни умер режиссер игрового и документального кино Игорь Малецкий. О трагедии рассказали в Союзе кинематографистов РФ.