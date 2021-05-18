Температурный рекорд был побит во Владивостоке 17 мая

Владивосток, 18 мая. Столбики термометров во Владивостоке 17 мая поднялись до отметки 25,1 градуса выше нуля. Такой показатель является рекордным с 1970 года.

Ранее в эту дату воздух не прогревался выше 24,3 градуса. Об этом сообщила пресс-служба Примгидромета.

«17 мая официально стало самым жарким за долгие десятилетия», — говорится в сообщении синоптиков.

Сейчас во Владивостоке температура значительно снизилась. Днем 18 мая будет солнечно, столбики термометров будут на уровне 18-20 градусов, осадков не ожидается.

Еще один температурный рекорд может быть побит в России на этой неделе. Москву накроет 30-градусная жара, которая наблюдалась в столице в эти дни последний раз 124 года назад.