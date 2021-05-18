Новая партия российского «Спутника V» поступила в Мексику

Мехико, 18 мая. Очередную партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» доставили в Мексику 17 мая. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

Вакцина прибыла в международный аэропорт Мехико. «Спутник V» применяют для защиты пожилых граждан латиноамериканской страны. Эпидемическая ситуация в Мексике улучшается уже со второй половины января. По состоянию на 16 мая были зарегистрированы 53 смерти от коронавируса. Это стало минимумом с апреля прошлого года.

«Снабжение нашей страны продолжается», — отметили власти Мексики.

Доступ к российской вакцине от коронавируса имеют многие страны мира. На днях Индия получила вторую партию «Спутника V». Препарат известен во всех государствах и смог доказать свою эффективность.