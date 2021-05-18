Сотрудники Авиалесоохраны потушили 166 лесных пожаров за сутки в России

Москва, 18 мая. Свыше 160 природных пожаров на площади 2,9 тысячи га потушено в российских регионах за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-центре федеральной Авиалесоохраны.

Всего за последние 24 часа на территории страны удалось ликвидировать 166 пожаров на площади 2 934 га. На сегодняшний день в России действует 65 пожаров на площади 234 га. Спасатели проводят работы по их тушению.

Больше всего возгораний выявлено в Тюменской области — 20 пожаров на площади 22,3 тыс. га. Следом идут Республика Саха (Якутия) — 15 пожаров на площади 301 га и Свердловская область — семь природных пожаров на площади 240 га.

Ликвидацией пожаров занимаются 3 808 человек и 97 единиц техники. В работе задействованы 44 воздушных судов, пять из которых используются для тушения, а оставшиеся проводят мониторинг.

Спасатели ранее ликвидировали крупный пожар, в результате которого оказался перекрыт участок трассы Екатеринбург — Тюмень. Движение транспорта было приостановлено с 123-го по 143-й км дороги.