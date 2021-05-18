«Пугачева меня ненавидела»: первая «жена» Киркорова рассказала о расставании с певцом

Москва, 18 мая. Певица Алла Пугачева всегда была кумиром Филиппа Киркорова, и до ее уровня он дотянулся без ее помощи, заявила Мария Шатланова, которую называют первой гражданской женой музыканта.

За все 54 года Киркоров был официально женат только раз — с 1994 по 2005 годы он состоял в браке с Примадонной. Однако первой музой музыканта называют Шатланову, которая стала избранницей короля поп-сцены. Девушка снималась в его клипах «Атлантида», «Ты, ты, ты» и других, сопровождала его во время гастролей и звалась его женой. Она исчезла со сцены незадолго до официального брака певца.

Шатланова рассказала СМИ, что посвятила свою жизнь йоге, вышла замуж и родила дочь. Однако расставание с Киркоровым было тяжелым.

«После того как я ушла от Киркорова, осталась без работы. Сильно болела, выглядела, как ходячий труп. Мне нужно было просто выжить. И я нашла способ — йогу. Она стала для меня спасением», — вспоминает Мария.

Pr Scr instagram.com / @mariashatlanova

Она не стала прямо отвечать на вопрос, ревновала ли Киркорова к Пугачевой, подчеркнув лишь, что «Алла Борисовна была его кумиром всегда». И, скорее всего, остается кумиром до сих пор. Сейчас, по словам Шатлановой, певец дотянулся до уровня Примадонны и без ее помощи. И еще большой вопрос, «кто кого использовал в этом тандеме», подчеркнула она.

«Я знаю, как это было на самом деле. Не Алла Борисовна сделала Филиппа звездой, он сам ею стал. И, добившись этого, смог жениться на Пугачевой», — заявила Шатланова.

Иногда старые приятели встречаются, основном случайно. По словам бывшей музы музыканта, Киркоров всегда с теплотой вспоминает прежние времена. О причинах же расставания Шатланова высказалась вполне однозначно.

«Почему? Да потому что Алла Борисовна меня ненавидела. Она все сделала для того, чтобы я ушла. Вот так», — резюмировала она.

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В апреле Киркорову исполнилось 54 года. На сцене Филипп Бедросович уже более 30 лет. Блогер Вадим Манукян в колонке для ФАН отметил, что за поп-королем российской сцены интересно следить, поэтому он не теряет своей популярности. Он не боится экспериментировать, реализовывать безумные идеи и открывать для себя и слушателей что-то новое.