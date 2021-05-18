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18 мая 06:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:02
Общество
Жителей Западной Сибири предупредили о резком понижении температуры
06:00
Общество
Экспериментальный яблоневый сад впервые расцвел в Крыму
05:59
Политика
Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год
05:57
Общество
Путин дал поручение создать систему учета домашних животных
05:48
Политика
Лидеры РФ и КНР по видеосвязи примут участие в открытии ядерного объекта
05:40
Общество
Warner Bros. «забраковала» сценарий Снайдера к третьей части «300 спартанцев»
05:34
Общество
Нагиев перевоплотится в африканского вождя в новой ленте Кончаловского
05:32
Шоу-бизнес
Рудковская назвала возможных победителей Евровидения-2021
05:23
Общество
Названы пять ключевых признаков, что головная боль связана с раком мозга
05:06
Весь мир
Верховный суд США может ужесточить запреты абортов 
05:02
Общество
Автор популярных детективов Екатерина Вильмонт умерла на 76-м году жизни
05:00
Экономика
Экономист назвал причину падения спроса на жилье в новостройках
04:59
Общество
Температурный рекорд был побит во Владивостоке 17 мая
04:57
Общество
Новая партия российского «Спутника V» поступила в Мексику
04:54
Общество
Петербуржцам рассказали о сроках наступления купального сезона
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«Пугачева меня ненавидела»: первая «жена» Киркорова рассказала о расставании с певцом

  /   Обновлено: 18 мая 2021 05:26
Шоу-бизнес
«Пугачева меня ненавидела»: первая «жена» Киркорова рассказала о расставании с певцом
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 18 мая. Певица Алла Пугачева всегда была кумиром Филиппа Киркорова, и до ее уровня он дотянулся без ее помощи, заявила Мария Шатланова, которую называют первой гражданской женой музыканта.

За все 54 года Киркоров был официально женат только раз — с 1994 по 2005 годы он состоял в браке с Примадонной. Однако первой музой музыканта называют Шатланову, которая стала избранницей короля поп-сцены. Девушка снималась в его клипах «Атлантида», «Ты, ты, ты» и других, сопровождала его во время гастролей и звалась его женой. Она исчезла со сцены незадолго до официального брака певца.

Шатланова рассказала СМИ, что посвятила свою жизнь йоге, вышла замуж и родила дочь. Однако расставание с Киркоровым было тяжелым.

«После того как я ушла от Киркорова, осталась без работы. Сильно болела, выглядела, как ходячий труп. Мне нужно было просто выжить. И я нашла способ — йогу. Она стала для меня спасением», — вспоминает Мария.

«Пугачева меня ненавидела»: первая «жена» Киркорова рассказала о расставании с певцом
Pr Scr instagram.com  / @mariashatlanova

Она не стала прямо отвечать на вопрос, ревновала ли Киркорова к Пугачевой, подчеркнув лишь, что «Алла Борисовна была его кумиром всегда». И, скорее всего, остается кумиром до сих пор. Сейчас, по словам Шатлановой, певец дотянулся до уровня Примадонны и без ее помощи. И еще большой вопрос, «кто кого использовал в этом тандеме», подчеркнула она.

«Я знаю, как это было на самом деле. Не Алла Борисовна сделала Филиппа звездой, он сам ею стал. И, добившись этого, смог жениться на Пугачевой», — заявила Шатланова.

Иногда старые приятели встречаются, основном случайно. По словам бывшей музы музыканта, Киркоров всегда с теплотой вспоминает прежние времена. О причинах же расставания Шатланова высказалась вполне однозначно.

«Почему? Да потому что Алла Борисовна меня ненавидела. Она все сделала для того, чтобы я ушла. Вот так», — резюмировала она.

«Пугачева меня ненавидела»: первая «жена» Киркорова рассказала о расставании с певцом
Global Look Press  / Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В апреле Киркорову исполнилось 54 года. На сцене Филипп Бедросович уже более 30 лет. Блогер Вадим Манукян в колонке для ФАН отметил, что за поп-королем российской сцены интересно следить, поэтому он не теряет своей популярности. Он не боится экспериментировать, реализовывать безумные идеи и открывать для себя и слушателей что-то новое.

Филипп Киркоров киркоров пугачева шатланова
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