IT-специалист Лукацкий назвал наиболее безопасное место для хранения данных

Москва, 18 мая. Облачные хранилища пользуются большой популярностью среди пользователей, однако они могут быть уязвимыми. Об этом заявил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Жесткий диск компании, которая предоставляет услуги по размещению информации в «облаке», может повредиться, тогда данные будут утеряны. Это может произойти и по вине провайдера, который намеренно удалит пользовательскую информацию, передает радио Sputnik.

«Если у нас есть что-то ценное, то я бы рекомендовал иметь несколько копий данных в разных облачных хранилищах. Также не стоит забывать про жесткие диски. На них можно складировать всю ценную информацию, тогда она точно не станет достоянием провайдера или спецслужб», — отметил Лукацкий.

Роскомнадзор ранее объявил, что данные пользователей WhatsApp недостаточно защищены. Мессенджер с 2014 года передает личную информацию клиентов Facebook.