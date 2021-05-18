Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом на западе Японии

Китакюсю, 18 мая. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Авария произошла во вторник на западе Японии.

Столкновение произошло на территории города Китакюсю, который расположен в префектуре Фукуока. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили около 20 человек. Все пострадавшие доставлены в больницы.

На месте происшествия работали экстренные службы и скорая помощь. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Смертельное ДТП с участием автобуса ранее произошло в мексиканском штате Пуэбла. Причиной аварии стало нападение пьяного пассажира на водителя автобуса.