Борис Корчевников откровенно рассказал о своей экс-супруге

Москва, 18 мая. Телеведущий Борис Корчевников долгое время скрывал, что был женат. Даже спустя много лет он очень тепло отзывается о бывшей возлюбленной Анне-Сесиль Свердловой.

Мало кто из поклонников телеведущего знает, что раньше он был женат. Его свадьба со Свердловой прошла тайно. Вместе они прожили восемь лет, а после также тайно развелись. И сейчас Корчевников неохотно рассказывает о личной жизни.

Борис и Анна сумели сохранить дружеские отношения, в интервью СМИ ведущий очень тепло отзывается о своей бывшей супруге.

«Я встретил ее в храме в тот период, когда только-только начинал в него ходить. Это самая красивая девочка на свете. Она сделала для меня бесконечно много: она меня вводила и укореняла в церкви — это самое большое счастье, которое может подарить один человек другому», — признается Борис.

После развода у Корчевникова больше не было серьезных отношений, хотя он не скрывает, что мечтает о крепкой семье. Однако сейчас работа не позволяет тратить внимание на что-то другое.

В начале мая телеведущий спровоцировал слухи о тайных отношениях. На своей странице в Instagram он опубликовал снимок с младенцем на руках. Среди поклонников стали возникать сомнения: не является ли Корчевников отцом малыша, ведь у них одинаковый цвет глаз. Оказалось, что девочку на руках ведущего зовут София, она дочь православного блогера Романа Голованова. Корчевников стал ее крестным.