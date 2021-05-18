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новостей
04:26
Происшествия
Перевернувшийся автобус едва не лишил жизни двух вахтовиков под Хабаровском
04:19
Шоу-бизнес
Борис Корчевников откровенно рассказал о своей экс-супруге
04:00
Общество
Кешбэк за путевки в лагерь можно получить в Приморье
03:57
Происшествия
Пять человек стали жертвами автокатастрофы под Красноярском
03:56
Общество
Врач Тихонова рассказала о правильном использовании кондиционеров
03:45
Общество
Переехавший в Россию англичанин рассказал о первом походе в петербургское кафе
03:41
Общество
Букмекеры считают представительницу Мальты главной фавориткой Евровидения
03:24
Армия
Ударный вертолет Ми-28НМ вооружили новейшими ракетами
03:17
Происшествия
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson под Архангельском
03:10
Общество
Казанского стрелка Галявиева признали склонным к суициду
03:00
Общество
Жители Крыма рассказали, как у них складываются отношения с родственниками с Украины
02:51
Общество
Вильфанд назвал сроки ухода 35-градусной жары из Поволжья и Урала
02:31
Общество
Вдохновляющий молодежь на выбор профессии ресурс появится в России
02:30
Общество
Диетолог Бережная объяснила опасность сочетания горячих напитков и алкоголя
02:21
Происшествия
Взрыв газового баллона привел к смерти двух рабочих в Хабаровском крае
02:20
Общество
Актер Миккельсен оценил идею Голливуда выпустить ремейк «Еще по одной»
02:00
Происшествия
Дорожный конфликт в Твери закончился дракой водителей
02:00
Политика
Аналитик объяснил, почему пять принципов ЕС в диалоге с Россией не возымеют успеха
01:56
Происшествия
Разбившийся вертолет в Архангельской области принадлежал ООО «Малышева»
01:48
Происшествия
Полицейские нашли потерявшегося в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика
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Борис Корчевников откровенно рассказал о своей экс-супруге

Шоу-бизнес
Борис Корчевников откровенно рассказал о своей экс-супруге
instagram.com  /  @b.korchevnikov

Москва, 18 мая. Телеведущий Борис Корчевников долгое время скрывал, что был женат. Даже спустя много лет он очень тепло отзывается о бывшей возлюбленной Анне-Сесиль Свердловой.

Мало кто из поклонников телеведущего знает, что раньше он был женат. Его свадьба со Свердловой прошла тайно. Вместе они прожили восемь лет, а после также тайно развелись. И сейчас Корчевников неохотно рассказывает о личной жизни.

Борис и Анна сумели сохранить дружеские отношения, в интервью СМИ ведущий очень тепло отзывается о своей бывшей супруге.

«Я встретил ее в храме в тот период, когда только-только начинал в него ходить. Это самая красивая девочка на свете. Она сделала для меня бесконечно много: она меня вводила и укореняла в церкви — это самое большое счастье, которое может подарить один человек другому», — признается Борис.

После развода у Корчевникова больше не было серьезных отношений, хотя он не скрывает, что мечтает о крепкой семье. Однако сейчас работа не позволяет тратить внимание на что-то другое.

В начале мая телеведущий спровоцировал слухи о тайных отношениях. На своей странице в Instagram он опубликовал снимок с младенцем на руках. Среди поклонников стали возникать сомнения: не является ли Корчевников отцом малыша, ведь у них одинаковый цвет глаз. Оказалось, что девочку на руках ведущего зовут София, она дочь православного блогера Романа Голованова. Корчевников стал ее крестным.

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