Пять человек стали жертвами автокатастрофы под Красноярском

Красноярск, 18 мая. Легковой автомобиль столкнулся с фургоном в Красноярском крае. В результате происшествия погибли пять человек, сообщили в региональном ГУ МВД.

Машина марки Honda Civic Ferio выехала на встречную полосу и столкнулась с автофургоном ГАЗ-2747. ЧП произошло в Ачинском районе. После столкновения стало известно о пятерых погибших, среди которых все мужчины — четыре пассажира и водитель Honda.

В Твери дорожный конфликт перерос в драку автомобилистов. Когда на место приехали правоохранители, участники конфликта скрылись.